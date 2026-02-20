René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto
La tentación volvió a hacer de las suyas en la villa y estas fueron las reacciones de las parejas.
La tentación nunca había sido aceptada hasta que la semana pasada Tiby y Medina dijeron que sí la querían, causando la peor pelea y conflictos dentro de la villa, ya que consistió en sacar de la Suite Diamante a Claudia y Lorenzo, para quedarse ellos. Y en esta ocasión René y Rubí también decidieron decirle que sí y esto fue lo que pasó.
René y Rubí fue la pareja que recibió la tentación y decidieron aceptarla
La tentación consistió en una llamada con un ser querido muy importante, que tienes más de un mes que no ves. A cambio del voto para la siguiente nominación.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.