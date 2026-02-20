¿Apostarías por mí? René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto La tentación volvió a hacer de las suyas en la villa y estas fueron las reacciones de las parejas.

Video Franco, Breh, David y Gigi SE VAN CONTRA Lupillo y Taina en su dinámica

La tentación nunca había sido aceptada hasta que la semana pasada Tiby y Medina dijeron que sí la querían, causando la peor pelea y conflictos dentro de la villa, ya que consistió en sacar de la Suite Diamante a Claudia y Lorenzo, para quedarse ellos. Y en esta ocasión René y Rubí también decidieron decirle que sí y esto fue lo que pasó.

René y Rubí fue la pareja que recibió la tentación y decidieron aceptarla

¿Apostarías por Mí?



La tentación consistió en una llamada con un ser querido muy importante, que tienes más de un mes que no ves. A cambio del voto para la siguiente nominación.

PUBLICIDAD

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.