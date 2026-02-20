TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares

La pareja fue la ganadora del gran bono especial de este viernes y así fue como se movió el ranking.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Lupillo Rivera le entrega a Breh el premio 'Al mejor cuerpo' de la Villa

Este viernes las parejas que no están nominadas pudieron medirse en un desafío llamado ‘Auto en el aire’, en el cual, por esta ocasión no tuvieron que apostar, pero sí estuvo en juego mucho dinero.

Las parejas se midieron en un desafío que volvió a poner a prueba los miedos de cada uno de ellos, ya que tuvo que ver con grandes alturas y mucha velocidad.

PUBLICIDAD

Laysha y El Malito ganan el súper bono por 20 mil dólares

En esta ocasión no hubo apuestas, sólo la competencia por el gran bono. Y fueron los hombres quienes tuvieron que subir a una plataforma a 20 metros de altura, en donde se encontraba un auto lleno de artículos. Con instrucciones de sus esposas, los hombres tenían que buscar objetos específicos, reunirlos en una caja, bajar por un tobogán y apretar el botón que detendría el cronómetro.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto
1 mins

René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero
1 mins

'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero

¿Apostarías por Mí?
¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy
1 mins

¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy

¿Apostarías por Mí?
Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera
1 mins

Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera

¿Apostarías por Mí?
Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”
2 mins

Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"
2 mins

Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"

¿Apostarías por Mí?
Rubí calla a René Strickler; llorando, le pide perdón y él reacciona al verla así
2 mins

Rubí calla a René Strickler; llorando, le pide perdón y él reacciona al verla así

¿Apostarías por Mí?
Franco no se tienta el corazón y dice qué hará con Mario si llega a la final: lanza dura advertencia
2 mins

Franco no se tienta el corazón y dice qué hará con Mario si llega a la final: lanza dura advertencia

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares se conmueven al hablar de la crisis que sufrieron: “Fue bien difícil”
2 mins

Mario y Brenda Bezares se conmueven al hablar de la crisis que sufrieron: “Fue bien difícil”

¿Apostarías por Mí?
René se confiesa con Rubí y ella no quiere ni pensar en que la gente no los quiera
1 mins

René se confiesa con Rubí y ella no quiere ni pensar en que la gente no los quiera

¿Apostarías por Mí?


Las primeras parejas en realizar el desafío fueron: René y Rubí, Gigi y David, y Breh y Franco.

Los más rápidos en resolver el desafío fueron Breh y Franco, seguidos de Gigi y David. Sin embargo, quien más mal la pasó fue René y Rubí, ya que René no pudo bajar del tobogán y al salir de ahí se cayó.

El siguiente grupo de parejas en pasar fueron: Lupillo y Taina, Adrián y Nuja, y Laysha y Malito.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Las tres parejas lo hicieron muy bien y rápido, sin embargo, quien tuvo problemas para salir del túnel fue el Malito, pero lo supo resolver.

Franco y Breh, Lupillo y Taina, y Laysha y Malito fueron las tres parejas con los mejores tiempos, pero los ganadores fueron Laysha y El Malito, quienes se llevaron los 20 mil dólares, con un tiempo de 1 min 46 segundos.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX