¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares La pareja fue la ganadora del gran bono especial de este viernes y así fue como se movió el ranking.

Este viernes las parejas que no están nominadas pudieron medirse en un desafío llamado ‘Auto en el aire’, en el cual, por esta ocasión no tuvieron que apostar, pero sí estuvo en juego mucho dinero.

Las parejas se midieron en un desafío que volvió a poner a prueba los miedos de cada uno de ellos, ya que tuvo que ver con grandes alturas y mucha velocidad.

Laysha y El Malito ganan el súper bono por 20 mil dólares

En esta ocasión no hubo apuestas, sólo la competencia por el gran bono. Y fueron los hombres quienes tuvieron que subir a una plataforma a 20 metros de altura, en donde se encontraba un auto lleno de artículos. Con instrucciones de sus esposas, los hombres tenían que buscar objetos específicos, reunirlos en una caja, bajar por un tobogán y apretar el botón que detendría el cronómetro.

Las primeras parejas en realizar el desafío fueron: René y Rubí, Gigi y David, y Breh y Franco.

Los más rápidos en resolver el desafío fueron Breh y Franco, seguidos de Gigi y David. Sin embargo, quien más mal la pasó fue René y Rubí, ya que René no pudo bajar del tobogán y al salir de ahí se cayó.

El siguiente grupo de parejas en pasar fueron: Lupillo y Taina, Adrián y Nuja, y Laysha y Malito.

Las tres parejas lo hicieron muy bien y rápido, sin embargo, quien tuvo problemas para salir del túnel fue el Malito, pero lo supo resolver.

Franco y Breh, Lupillo y Taina, y Laysha y Malito fueron las tres parejas con los mejores tiempos, pero los ganadores fueron Laysha y El Malito, quienes se llevaron los 20 mil dólares, con un tiempo de 1 min 46 segundos.

