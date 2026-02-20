¿Apostarías por mí? Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera Pese a las diferencias que han tenido en las últimas semanas, Adrián, Nuja y Brenda tuvieron un divertido acercamiento gracias a Lupillo Rivera.

Video Brenda y Adrián se unen para burlarse de Lupillo que se la pasa durmiendo

Adrián, Nuja, Brenda y Franco se rieron del contenido que prometió dar Lupillo Rivera y es que destacaron que se la pasa dormido.

"Y con ustedes, los creadores de contenido... un mueble", expresó Franco mientras Lupillo descansaba al fondo.

Adrián Di Monte no pudo contener la risa al ver los gestos de Brenda mientras Lupillo dormía en la habitación y le dijo a Nuja que la amaba.

En el baño, Brenda comentó que aunque sí llega el momento en el que el agotamiento se apodera de las parejas dentro de La Villa, Lupillo apenas lleva unos días.

"Viene dormido, le voy a decir, pues si aquí nadie duerme nos turnamos, es que no es fácil, pero a la semana dices, ya pido esquina y él tiene cuatro días", expresó.

Nuja comentó que Lupillo y Taína Pimentel sí se levantan de madrugada a hacer contenido.

"Ayer se levantaron como a las 4 de la mañana", coincidió Brenda.

Brenda insistió en que le causaba gracia que Lupillo entró destacando la importancia de la creación de contenido y no lo han visto más que dormido.

"Pero me da mucha risa de que (dijo) 'aquí el contenido', muy buen contenido como ronca", comentó, desatando la risa de los presentes .

