apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'

La pareja nominada con más dinero hizo su elección y Team Pueblo no da tregua a Team Rebelión.

Ana Belén Ortiz
Video Taina exhibe a los muebles andantes que se la pasan dormidos en La Villa

Una decisión que para muchos ya estaba pactada es la que tomaron Ale y Beta, quienes eligieron a Mario y Brenda Bezares para irse a duelo de salvación el próximo domingo en el show en vivo. Dejando sin opciones al Team Rebelión.

La pareja nominada con más dinero es la que tiene el beneficio de elegir con qué pareja irse al duelo de salvación, lo que significa, tener aún una esperanza de salir del cuadro de nominados y seguir en el juego.

Ale y Beta se irán al duelo de salvación con Mario y Brenda Bezares

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


La decisión ya está tomada, Ale y Beta eligieron a Los Bezares para irse al duelo de salvación, con el que una de las dos parejas de Team Pueblo, podrá salvarse y seguir en la competencia.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

