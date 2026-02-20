¿Apostarías por mí? '¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero Conoce en qué consiste el desafío de hoy ‘El amor está en el aire’ al que se enfrentarán las parejas de la villa.

Este viernes 20 de febrero las nueve parejas que continúan en la villa volvieron a entrar a la sala de apuestas y ofrecieron una buena cantidad por el desempeño de sus parejas. En esta ocasión el desafío lleva por nombre ‘ El amor está en el aire’, que volvió a poner a prueba los miedos de cada uno de ellos.

‘El amor está en el aire’ puso a prueba a las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

El desafío consistió en estar a muchos metros de altura en una base donde se encuentra un auto lleno de objetos. El hombre, sujeto de un arnés, tendrá que buscar objetos específicos dentro de este, los cuales le tendrá que ir diciendo su pareja desde la parte de abajo.

La dificultad del reto consiste en que hay muy poco espacio para pararse y buscar los objetos, que una vez recolectados, el hombre tendrá que bajar lentamente por un túnel y salir corriendo a apretar el botón que detendrá el cronómetro. ¿Qué parejas crees que superen el desafío?

