TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?': Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy


Te contamos todos los detalles sobre la fiesta temática de este viernes 20 de febrero.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Team Pueblo se emociona al ver a Tiby en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2026

Tras un día muy relajado en el que las parejas de la villa pudieron disfrutar de la transmisión de ‘Premio Lo Nuestro 2026’, donde desfilaron Tiby y Medina, este viernes las apuestas y desafíos vuelven, lo que definirá por completo qué pareja saldrá eliminada el próximo domingo en el show en vivo.

Pero también será viernes de fiesta, momento para relajarse y retomar energía, sobre todo, después de la pasada fiesta del 14 de febrero que terminó en caos.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera
1 mins

Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera

¿Apostarías por Mí?
Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”
2 mins

Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"
2 mins

Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"

¿Apostarías por Mí?
Rubí calla a René Strickler; llorando, le pide perdón y él reacciona al verla así
2 mins

Rubí calla a René Strickler; llorando, le pide perdón y él reacciona al verla así

¿Apostarías por Mí?
Franco no se tienta el corazón y dice qué hará con Mario si llega a la final: lanza dura advertencia
2 mins

Franco no se tienta el corazón y dice qué hará con Mario si llega a la final: lanza dura advertencia

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares se conmueven al hablar de la crisis que sufrieron: “Fue bien difícil”
2 mins

Mario y Brenda Bezares se conmueven al hablar de la crisis que sufrieron: “Fue bien difícil”

¿Apostarías por Mí?
René se confiesa con Rubí y ella no quiere ni pensar en que la gente no los quiera
1 mins

René se confiesa con Rubí y ella no quiere ni pensar en que la gente no los quiera

¿Apostarías por Mí?
Tras acusaciones de Claudia, Laysha niega haberle ‘tirado el calzón’ a Lorenzo
3 mins

Tras acusaciones de Claudia, Laysha niega haberle ‘tirado el calzón’ a Lorenzo

¿Apostarías por Mí?
Los hombres de Team Pueblo hacen atrevida promesa si votan por ellos en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Los hombres de Team Pueblo hacen atrevida promesa si votan por ellos en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Estas son las tres parejas nominadas de la quinta semana de '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Estas son las tres parejas nominadas de la quinta semana de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?

¡Las parejas disfrutarán de una fiesta temática de Circo Retro!

Video Breh no sabe usar tacones y Gigi le da lecciones para dominarlos


Este viernes 20 de febrero las parejas se vestirán con atuendos circenses, para estar ad hoc con la temática de la fiesta Circo Retro, por lo que la villa se llenará de carpas de circo antiguo, rememorando esa hermosa tradición de ir al circo, disfrutar de palomitas y algodones de azúcar.

Esta será la ocasión perfecta para que las parejas retomen la convivencia sana , olvidándose de los pleitos de la semana pasada en donde todo se descontroló. ¿Crees que lo logren?

Disfruta de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX