¿Apostarías por mí? ¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?': Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy

Te contamos todos los detalles sobre la fiesta temática de este viernes 20 de febrero.



Tras un día muy relajado en el que las parejas de la villa pudieron disfrutar de la transmisión de ‘Premio Lo Nuestro 2026’, donde desfilaron Tiby y Medina, este viernes las apuestas y desafíos vuelven, lo que definirá por completo qué pareja saldrá eliminada el próximo domingo en el show en vivo.

Pero también será viernes de fiesta, momento para relajarse y retomar energía, sobre todo, después de la pasada fiesta del 14 de febrero que terminó en caos.

¡Las parejas disfrutarán de una fiesta temática de Circo Retro!

Este viernes 20 de febrero las parejas se vestirán con atuendos circenses, para estar ad hoc con la temática de la fiesta Circo Retro, por lo que la villa se llenará de carpas de circo antiguo, rememorando esa hermosa tradición de ir al circo, disfrutar de palomitas y algodones de azúcar.

Esta será la ocasión perfecta para que las parejas retomen la convivencia sana , olvidándose de los pleitos de la semana pasada en donde todo se descontroló. ¿Crees que lo logren?