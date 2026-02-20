TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”

Laysha no aguantó más el comportamiento de El Malito y lo regañó en ¿Apostarías por mí?, esto le dijo frente a Lorenzo Méndez.

Valeria Contreras N.
Video Laysha regaña a El Malito porque está de pedorro en la cama

Laysha evidenció a El Malito en ¿Apostarías por mí? y es que sin importarle la presencia de Lorenzo Méndez, lo regañó.

Cansada del comportamiento de su pareja, Laysha le puso un alto a El Malito e, incluso, le lanzó una fuerte advertencia.

Laysha regaña a El Malito frente a todos: ¿Qué hizo?

Todo sucedió cuando Laysha se cansó de las flatulencias de El Malito, pidiéndole que fuera al baño y dejara de hacerlo en la cama.

No te tires tus ped*s aquí, me da mucho asco… Vete al baño, vete encuerado, pero ya no te quiero oler los ped*s, métete a un baño, no te los vayas a tirar con la gente”, indicó molesta.

El Malito reacción con risas a las palabras de su pareja y aceptó la petición, por lo que afirmó: “Me voy a ir entonces al baño”.

Laysha no tomó con gracia las carcajadas de El Malito y, tajante, le lanzó tremenda advertencia.

Y es que aseguró que incluso ya quería salir de ¿Apostarías por mí? para evitar las flatulencias de su pareja.

Malito no estoy jugando, vete al baño y tírate los ped*s ya, nos es divertido. Ya te tiraste como cinco allá… Aquí, en la casa no es tan ped*rro, ya es demasiado, ya quiero salirme de aquí para que no esté comiendo huevo”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

