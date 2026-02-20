TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"

Mario Bezares se sinceró en ¿Apostarías por mí?, donde destapó qué voto le dolió más y se lanzó contra Lupillo Rivera.

Por:Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video Mario y Brenda revelan los votas que más les dolió y afecto anímicamente

Mario Bezaresrompió el silencio y tras una pregunta del anfitrión, destapó, por fin, qué le hizo Lupillo Rivera y por qué le dolió.

Frente a varias parejas, el comediante habló sin tapujos en ¿Apostarías por mí?, lanzándose contra el cantante.

¿Qué le hizo Lupillo Rivera a Mario Bezares? Esto pasó

Mario Bezares destapó toda la verdad luego de que el anfitrión le preguntó: “¿Cuál es el voto que más les dolió y por qué?”.

De inmediato, el esposo de Brenda Bezares reaccionó y destapó que jamás se esperó lo que Lupillo Rivera le hizo.

Yo creo que el voto que más me dolió y sinceramente, porque es una persona que acaba de entrar y creo que todo mundo ya lo sabe, es el de Lupillo. Nunca me imaginé que después de 4 personas se levantara Lupillo y se dirigiera a mí”, indicó.

El comediante indicó que el cantante no podía “ser juez y parte”; además, reveló que Rivera dijo cosas que jamás pasaron.

Yo siempre he dicho que no se puede ser juez y parte, porque él sabe perfectamente bien cómo nos hemos comportado y que de repente tome una cosa que se vio en el video, como le dije ‘jamás hablé de los hijos’... Hablé de los valores que estaba mostrando René, eso sí me dolió y que me diga que no me victimice me dolió aún más porque yo no soy víctima de nadie”, señaló.

Mario Bezares, quien en todo momento recibió el apoyo de su esposa Brenda Bezares, aseguró que Lupillo Rivera llegó a ¿Apostarías por mí? a “encender el gallinero”.

No puedes ser juez y parte, si viniste aquí a encender el gallinero, él sabe quiénes somos todos nosotros. Fue el que me dolió, porque entró con la espada desenvainada”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

