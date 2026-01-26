¿Apostarías por mí? René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?' Te contamos todo de cómo quedó el nuevo acomodo de habitaciones dentro de la villa y que dejó calientes los ánimos entre las parejas.

¡René y Rubí lo volvieron a hacer! Sí, nuevamente la querida pareja fue la encargada de realizar la nueva repartición de las habitaciones dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, tras haber sido los ganadores del desafío de parejas de este lunes.

Uno de los privilegios que ganaron René y Rubí al volverse a quedar en la Suite Diamante, es que serían quiénes realizarán el nuevo acomodo de habitaciones. De esta forma las habitaciones Corazón y Trebol, tienen nuevo habitantes.

‘¿Apostarías por Mí?’: Así quedó la nueva distribución de parejas en las habitaciones

René y Rubí realizaron la nueva distribución de las habitaciones y de la bodega

Tras una decisión en pareja, Rubí y René decidieron enviar a la bodega a Franco y Breh.

Porque sé que lo van a soportar, son fuertes, rudos y jóvenes Rubí



Fue el argumento que dieron Rubí y René sobre su decisión de enviar a Breh y Franco a la bodega.

Habitación Trebol: Beta con Alejandra, Mayito y Brenda, Tiby y Mediana

Habitación Corazón: Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Gigi Ojeda y David Leal, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, y El Malito y Laysha.

