apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí ganan el bono por 6 mil dólares en ‘¿Apostárías por Mí?’ y arrasan con todas las parejas en el desafío

La famosa pareja fue la ganadora del gran bono por 6 mil dólares al tener el mejor tiempo en el desafío de hoy.

Ana Belén Ortiz
Video Lupillo y Taina narran cómo inició su historia de amor

Un nuevo desafío puso en aprietos a las parejas en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ , en el desafío llamado ‘Carrera de Calaveras’, el cuál puso a prueba la comunicación entre las parejas, la paciencia y la velocidad.

Para comenzar este nuevo desafío fueron las mujeres quienes realizaron las apuestas cruzadas, por la pareja que consideran será la peor de este desafío.

René y Rubí ganan el desafío de ‘Carrera de calaveras’ y se llevan el bono por 6 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El primer grupo en realizar su apuesta cruzada fue:

René y Rubí quienes apostaron por Mario y Brenda Bezares.
Lupillo y Taina apostaron por Laysha y El Malito
Claudia y Lorenzo apostaron también por Mario y Brenda Bezares

En este grupo la más competitiva fue Rubí quien supo dirigir muy bien a René, logrando terminar el desafío antes que las otras parejas concursantes.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

El segundo grupo en competir fue:

Alejandra y Beta quienes apostaron por Gigi y David
Adrián y Nuja apostaron por Lupillo y Taína
Franco y Breh también apostaron por Mario y Brenda Bezares.

En este grupo, la competencua fue reñida al inicio, pero quiénes se comunicaron mejor fueron Adrián y Nuja, y por eso terminaron primero el desafío, seguidos por Franco y Breh. Quienes sí tuvieron graves problemas de comunicación fueron Ale y Beta.

Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


El último grupo en participar fueron:

  • Mario y Brenda apostaron por Nuja y Adrián
  • Laysha y 'El Malito' apostaron por Mario y Brenda Bezares
  • Gigi y David apostaron por Mario y Brenda Bezares
Los primeros en acabar el desafío fueron Laysha y El Malito, los segundos Mario y Brenda Bezares, y sorprendentemente los últimos Gigi y David.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


La pareja que tuvo el mejor tiempo fue el de René y Rubí con 1 min y 56 segundos, por lo que se llevaron el bono de 6 mil dólares, pero en esta ocasión, la Suite Diamante no será de ellos pues quedó cerrada.

¿Pueden hacer una excepción y abrir la Suite Diamante? Ganamos porque sabíamos que no habría Suite Diamante
René y Rubí


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

