¿Apostarías por mí? René y Rubí ganan el bono por 6 mil dólares en ‘¿Apostárías por Mí?’ y arrasan con todas las parejas en el desafío La famosa pareja fue la ganadora del gran bono por 6 mil dólares al tener el mejor tiempo en el desafío de hoy.

Video Lupillo y Taina narran cómo inició su historia de amor

Un nuevo desafío puso en aprietos a las parejas en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ , en el desafío llamado ‘Carrera de Calaveras’, el cuál puso a prueba la comunicación entre las parejas, la paciencia y la velocidad.

Para comenzar este nuevo desafío fueron las mujeres quienes realizaron las apuestas cruzadas, por la pareja que consideran será la peor de este desafío.

PUBLICIDAD

René y Rubí ganan el desafío de ‘Carrera de calaveras’ y se llevan el bono por 6 mil dólares

¿Apostarías por Mí?



El primer grupo en realizar su apuesta cruzada fue:

René y Rubí quienes apostaron por Mario y Brenda Bezares.

Lupillo y Taina apostaron por Laysha y El Malito

Claudia y Lorenzo apostaron también por Mario y Brenda Bezares

En este grupo la más competitiva fue Rubí quien supo dirigir muy bien a René, logrando terminar el desafío antes que las otras parejas concursantes.

¿Apostarías por Mí?



El segundo grupo en competir fue:

Alejandra y Beta quienes apostaron por Gigi y David

Adrián y Nuja apostaron por Lupillo y Taína

Franco y Breh también apostaron por Mario y Brenda Bezares.

En este grupo, la competencua fue reñida al inicio, pero quiénes se comunicaron mejor fueron Adrián y Nuja, y por eso terminaron primero el desafío, seguidos por Franco y Breh. Quienes sí tuvieron graves problemas de comunicación fueron Ale y Beta.

¿Apostarías Por Mí?



El último grupo en participar fueron:

Mario y Brenda apostaron por Nuja y Adrián

Laysha y 'El Malito' apostaron por Mario y Brenda Bezares

Gigi y David apostaron por Mario y Brenda Bezares

PUBLICIDAD

Los primeros en acabar el desafío fueron Laysha y El Malito, los segundos Mario y Brenda Bezares, y sorprendentemente los últimos Gigi y David.

¿Apostarías Por Mí?



La pareja que tuvo el mejor tiempo fue el de René y Rubí con 1 min y 56 segundos, por lo que se llevaron el bono de 6 mil dólares, pero en esta ocasión, la Suite Diamante no será de ellos pues quedó cerrada.

¿Pueden hacer una excepción y abrir la Suite Diamante? Ganamos porque sabíamos que no habría Suite Diamante René y Rubí



'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.