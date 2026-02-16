¿Apostarías por mí? VOTA AQUÍ para decidir qué pareja tendrá el poder de elegir quiénes se van a la bodega en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Te decimos todos los detalles para que puedas votar por la pareja que quieres pase una semana en la bodega.



Video Tiby y Medina toman la decisión de abandonar La Villa voluntariamente

¡Ya puedes comenzar a votar! Oficialmente quedaron abiertas las votaciones de este 16 de febrero para que puedas elegir a cuál de las ocho parejas que aún quedan en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ te gustaría ver dormir por una semana en la temida bodega.

Así como lo lees, en esta quinta semana del reality las cosas cambian y no será la pareja ganadora del desafío de hoy, sino el público quien tenga en sus manos la decisión de elegir qué pareja duerme hoy en la bodega.

PUBLICIDAD

¿Cómo puedo votar hoy 16 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video Nuja habla maravillas de Tiby tras su Eliminación



Si ya tienes definida la pareja por la que quieres votar, entonces sólo da clic aquí para que emitas tu voto y decidas quiénes se irán a la bodega. Recuerda que entre más votos emitas, más posibilidades hay de que la pareja por la que votaste se quede en ese temido lugar.

A cinco semanas de ‘¿Apostarías Por Mí?’ estas son las parejas que no han pasado por la bodega: Mario y Brenda Bezares, René y Rubí, Beta y Ale, y Laysha y El Malito, es decir, casi todo el Team Pueblo no ha pasado por ahí. ¿Crees que ya es momento o es mejor que la única pareja del Team Rebelión que no ha dormido ahí de una vez por todas lo haga?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.