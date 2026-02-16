¿Apostarías por mí? Lorenzo, casi en llanto, le ofrece disculpas a los Bezares tras fuerte discusión: revelan qué pasó Brenda y Mario Bezares se mostraron sorprendidos ante la reacción de Lorenzo y Claudia contra ellos durante el altercado del pasado fin de semana.

Video ¡Nos ENVENENARON la cabeza! Lorenzo y Claudia aceptan ante Mario y Brenda que se equivocaron

Lorenzo y Claudia se acercaron a Mario y Brenda Bezares para ofrecerles una disculpa por lo ocurrido el pasado fin de semana.

"Les queremos ofrecer una disculpa, no tenemos experiencia en estos realities, la presión que nos están poniendo, no voy a decir de qué lados, ya pueden entender. La perspectiva, sobre todo de ti, Mario, se los esperaba, no lo creía", dijo Lorenzo.

Mario Bezares dijo que tras el altercado, intuyeron que Lorenzo y Claudia pensaron que ellos habían motivado a Laysha para que los confrontara.

Lorenzo y Claudia dijeron que justo eso fue lo que pasó.

"Yo me he dado cuenta que todos hablan de todos", dijo Claudia.

Brenda aseguró que, mientras ellos se salieron de sus casillas, su team estaba tranquilo, sin tener que ensuciarse las manos.

"Les hicieron perder los estribos para que ustedes sean los que se vean mal, para ellos ( felices )", expresó.

Visiblemente afectado, Lorenzo reiteró sus disculpas y manifestó que cuando estaban juntos en La Villa, la pasaban mejor.

"De parte de nosotros les queremos pedir muchas disculpas, la verdad es que cuando estaban en nuestras vidas, nos hacían los días más bonitos", manifestó.

Mario respondió que hay ocasiones en que ellos no se les acercan por temor a la reacción de su team, y que los acusen de estar en alianza con ellos.

Brenda dijo que era muy fácil darse cuenta de lo que pasaba en La Villa, pues ella jamás se les había acercado para hablar mal de nadie.

Finalmente, Lorenzo destacó que no volverá a meterse en polémicas y tratará de mantenerse al margen con las parejas.

"Yo nada más voy a escuchar, porque chismoso nunca hemos sido", sentenció.

