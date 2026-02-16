¿Apostarías por mí? ¿Hoy podrás VOTAR en ‘¿Apostarías por Mí?'? Aquí contamos todos los detalles Te contamos lo que pasará esta noche en el pre show del famoso reality.



Video Medina no acepta las disculpas de Team Rebelión

Acaba de arrancar la quinta semana de ‘¿Apostarías por Mí? ’ y nada volverá a ser lo que era, sobre todo tras la salida de Tiby y Medina, quienes decidieron abandonar la villa al revelar que ella estaba embarazada. Y también por el fuerte encontronazo que hubo entre Claudia y Laysha, y prácticamente todas las parejas.

Sin embargo, este lunes 16 de febrero, todo cambiará, pues por esta ocasión, la pareja ganadora del desafío de parejas, no será quien decida qué pareja habitará por una semana la bodega, sino que serás ¡tú!

Vota y elige qué pareja quieres que duerma en la bodega de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Team Rebelión acapara a Lupillo Rivera a su llegada a La Villa

En esta ocasión se abrirán votaciones para que sea el público seguidor de ‘¿Apostarías Por Mí?’ quienes elijan a la pareja que quieren que duerma por una semana entera, en la temida y también amada bodega.

Las votaciones se abrirán a partir de las 7:00 pm zona Centro EUA, para que votes todo lo que quieras por la pareja de tu elección. Sigue al tanto del sitio oficial de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y de las redes sociales, para que sepas dónde votar.

Es importante recordar que casi todas las parejas ya han pasado por la bodega, con excepción de Mario y Brenda Bezares, Beta y Ale, Laysha y Malito, y René y Rubí.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.