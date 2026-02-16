TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Ale y Beta otra vez nominados!, la pareja se convirtió en la primera pareja nominada de la quinta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’

La querida pareja del Team Pueblo queda de nueva cuenta nominada, tras tener el peor desempeño en el desafío de hoy.

Ana Belén Ortiz
Video Laysha y El Malito le ganan a Brenda y Mario en El Duelo de Salvación

Tras darse a conocer los resultados del desafío de hoy ‘Carrera de calaveras’, se reveló que Ale y Beta fue la pareja que tuvo el peor tiempo y desempeño, con lo que automáticamente se convirtió en la primera pareja nominada de la quinta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Ale y Beta son la primera pareja nominada de la quinta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

La pareja fue informada por Alan Tacher y Alejandra Espinosa que fueron los peores en el desafío de hoy y por lo tanto son la primera pareja nominada de la semana. Con lo que suman su segunda nominación consecutiva.

Sin palabras, la verdad no creí que nos hubiéramos demorado tanto. Pero bueno, aquí estamos otra vez
Beta


Recordemos que la semana pasada, también fueron la primera pareja nominada, por perder el desafío y con él, casi toda su bolsa de 23 mil dólares. ¿Lograrán salir bien librados de esta nominación?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

