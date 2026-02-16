TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuál fue el desafío de parejas de hoy 16 de febrero en '¿Apostarías por Mí?'?


Te contamos todo sobre el desafío de parejas que se realizó este lunes 16 de febrero.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video “Se pican con ella”: Laysha y Beta aplauden cómo Brenda maneja el HATE en su contra

En la semana cinco del reality ‘¿Apostarías Por Mí?’ las parejas se enfrentaron a un nuevo desafío que lleva por nombre ‘Carrera de calaveras’, en donde nuevamente se realizaron las apuestas cruzadas y las parejas tuvieron que apostar por su buena comunicación, rapidez y paciencia.

En esta ocasión el escenario fue un laberinto el cual uno de los miembros de la pareja, tuvieron que recorrer con los ojos vendados y sólo con la guía de la voz de su ser amado.

¿En qué consistió el desafío ‘Carrera de calaveras’?

Video ¡Lo vuelven a hacer! Rubí guía con su voz a René para llevarse el desafío de parejas


Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina.

En esta ocasión las parejas tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir quién de los dos participaba activamente en el desafío ‘Carrera de calaveras’, es decir, quién entraba al laberinto y quién guiaba.

Quien atraviese el laberinto lo hace con los ojos vendados, para que su pareja lo guíe hasta la salida, sin embargo, no será nada fácil, pues dentro del laberinto hay muchos obstáculos por superar, de los cuales le debe de prevenir su pareja.

Las parejas que ganen el desafío serán aquellas que hayan logrado salir en el menor tiempo del laberinto y haberse caído lo menos posible.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

