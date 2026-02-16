TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Raúl Molinar ‘El Pelón’ regresa a ‘¿Apostarías por Mí?’?; aquí te contamos todo


Descubre de qué forma regresará al reality el ex habitante de la villa. ¡Te sorprenderás!

Ana Belén Ortiz
Video Team Rebelión acapara a Lupillo Rivera a su llegada a La Villa

Muchos movimientos y cambios tuvo el reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ el pasado fin de semana, donde todo mundo estalló en ira, hubo una pareja que decidió salir de la villa, pero también hubo otra que entró como infiltrada: El analista Lupillo Rivera y su novia Taina.

Tras este ingreso especial en la villa, una silla quedó vacía entre los analistas, dejando sólo a Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

¡Raúl Molinar ‘El Pelón’ será el nuevo analista de ‘¿Apostarías por Mí?’!

Video El Pelón y Laura protagonizaron una intensa salida de ¿Apostarías Por Mí?


VOTA AQUÍ para decidir qué pareja tendrá el poder de elegir quiénes se van a la bodega en ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Aunque Lupillo dejó un enorme espacio al ingresar a la villa, Raúl Molinar ‘El Pelón’ será quién tome su lugar, mientras él y su novia Taina son la pareja infiltrada de la villa.

Recordemos que ‘El Pelón’ es un extraordinario conductor de radio y tiene agudos comentarios sobre todo lo que pasa en la villa. ¿Qué te parece este cambio?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

