apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡La Suite Diamante queda cerrada! Esto pasó en el arranque de la quinta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?


La codiciada Suite Diamante quedó clausurada para siempre y estas fueron las reacciones de las parejas.

Ana Belén Ortiz
Video ¿Distracción o tentación? Team Rebelión analiza si confiar en Lupillo y sus palabras

Durante el show en vivo de este lunes 16 de febrero, Alan Tacher y Alejandra Espinoza le dieron una mala noticia a las ocho parejas que aún quedan en la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’, a cinco semanas que lleva el exitoso reality, la Suite Diamante quedó oficialmente cerrada.

Aunque esta quinta semana pintaba para que todos los beneficios fueran maximizados en la villa, luego de que las parejas arrancaron con una bolsa duplicada semanal con 30 mil dólares. Se esperaría que los demás beneficios también fueran incrementándose, pero en esta ocasión no fue así.

Los parejas de la villa se despiden de la Suite Diamante tras ser clausurada

Video Lupillo Rivera y Taina quedan fascinados con La Suite Diamante

VOTA AQUÍ para decidir qué pareja tendrá el poder de elegir quiénes se van a la bodega en ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Aunque aún faltan cuatro semanas para la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’, uno de los beneficios más grandes y codiciados por las parejas en la villa quedó clausura. Se trata de la Suite Diamante, la cual sólo tuvieron acceso aquellas parejas que fueron ganadoras del desafío de los lunes en la villa.

De esta forma las únicas parejas en disfrutar la Suite Diamante fueron por tres semanas consecutivas, Rubí y René, y Claudia y Lorenzo, aunque sólo por cuatro días. Porque Tiby y Medina aceptaron la tentación y la tuvieron sólo 2 días, hasta el día de su salida de la villa. Y finalmente un sólo día Lupillo Rivera y su novia Taina.

Qué lástima, nunca se me hizo conocer la Suite Diamante, caramba
Mario Bezares
Video ¡Rubí sufre las primeras INCLEMENCIAS de la habitación corazón!


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

