TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa

Alejandra y Beta eligieron a Mario y Brenda para competir en el duelo de salvación, donde solo una de las parejas salió de la placa y otra continúa nominada junto a Lorenzo y Claudia en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Lupillo y Taina vieron a Rebelión ENOJADOS por vestirse de payasitos

Después de que Tiby y Medina abandonaron ¿Apostarías por mí? tras revelar que están esperando su primer hijo, esta semana, Lorenzo y Claudia, Alejandra y Beta y Mario y Brenda están en la placa en espera del apoyo del público y del duelo de salvación.

Ale y Beta se enfrentan a Mario y Brenda en el Duelo de Salvación en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"
2 mins

Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares
2 mins

Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto
2 mins

René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero
1 mins

'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero

¿Apostarías por Mí?
¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy
1 mins

¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy

¿Apostarías por Mí?
Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera
1 mins

Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera

¿Apostarías por Mí?
Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”
2 mins

Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"
2 mins

Mario Bezares no se calla más y, dolido, revela qué le hizo Lupillo Rivera: "Nunca me imaginé"

¿Apostarías por Mí?

Debido a que tenían más dinero en su bolsa semanal, Alejandra y Beta tuvieron la oportunidad de elegir a la pareja que enfrentarían en el Duelo de Salvación, optando por Mario y Brenda, quienes forman parte del Team Pueblo.

El desafío llamado 'El ritmo del corazón', las parejas debían acomodar una pelota en la base de una plataforma en forma de corazón, pero con un pequeño camino que debían seguir usando únicamente unos hilos. Ganaba la pareja que colocara la pelota en el lugar indicado.

Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Mientras que Ale y Beta hicieron su mejor esfuerzo para subir la pelota, Mario y Brenda lograron cumplir con el objetivo, quienes salieron de la placa y, de inmediato, pidieron votos para la otra pareja del Team Pueblo que sigue en la placa.

Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX