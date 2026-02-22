¿Apostarías por mí? Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa Alejandra y Beta eligieron a Mario y Brenda para competir en el duelo de salvación, donde solo una de las parejas salió de la placa y otra continúa nominada junto a Lorenzo y Claudia en ¿Apostarías por mí?

Video Lupillo y Taina vieron a Rebelión ENOJADOS por vestirse de payasitos

Después de que Tiby y Medina abandonaron ¿Apostarías por mí? tras revelar que están esperando su primer hijo, esta semana, Lorenzo y Claudia, Alejandra y Beta y Mario y Brenda están en la placa en espera del apoyo del público y del duelo de salvación.

Ale y Beta se enfrentan a Mario y Brenda en el Duelo de Salvación en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Debido a que tenían más dinero en su bolsa semanal, Alejandra y Beta tuvieron la oportunidad de elegir a la pareja que enfrentarían en el Duelo de Salvación, optando por Mario y Brenda, quienes forman parte del Team Pueblo.

El desafío llamado 'El ritmo del corazón', las parejas debían acomodar una pelota en la base de una plataforma en forma de corazón, pero con un pequeño camino que debían seguir usando únicamente unos hilos. Ganaba la pareja que colocara la pelota en el lugar indicado.

Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Mientras que Ale y Beta hicieron su mejor esfuerzo para subir la pelota, Mario y Brenda lograron cumplir con el objetivo, quienes salieron de la placa y, de inmediato, pidieron votos para la otra pareja del Team Pueblo que sigue en la placa.

Así se vivió el duelo de salvación hoy 22 de febrero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.