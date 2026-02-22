TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario, Brenda, Alejandra y Beta fueron salvados por el público hoy 22 de febrero de ¿Apostarías por mí?

Después de que Mario y Brenda vencieron el duelo de salvación y salieron de la placa, Alejandra y Beta recibieron más votos del público y permanecen en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Lorenzo y Claudia tienen inesperada reacción al ser la pareja Eliminada

Este 22 de febrero se realizó la quinta noche de eliminación en ¿Apostarías por mí?, donde Alejandra y Beta se enfrentaron a Mario y Brenda en el Duelo de Salvación, donde solo una pareja podía salir de la placa.

Mario, Brenda, Alejandra y Beta

PUBLICIDAD

fueron salvados en ¿Apostarías por mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Claudia comparten sus primeras impresiones tras ser eliminados, ¿cuál será su Revancha?
2 mins

Lorenzo y Claudia comparten sus primeras impresiones tras ser eliminados, ¿cuál será su Revancha?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia son la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Lorenzo y Claudia son la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Se llevaron miles de dólares! Laysha, 'El Malito', René y Rubín ganan generoso bono en la dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina
1 mins

¡Se llevaron miles de dólares! Laysha, 'El Malito', René y Rubín ganan generoso bono en la dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa
2 mins

Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa

¿Apostarías por Mí?
¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"
2 mins

Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares
2 mins

Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto
2 mins

René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero
1 mins

'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero

¿Apostarías por Mí?

Durante el duelo de salvación, Mario y Brenda lograron completar con éxito el desafío, por lo que salieron de la placa, dejando a Alejandra y Beta en la placa con Lorenzo y Claudia.

Mario, Brenda, Alejandra y Beta se quedan una semana más en ¿Apostarías por mí?
Mario, Brenda, Alejandra y Beta se quedan una semana más en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Tras enlazarse a la Villa, Alan Tacher le pidió a las parejas que acudieran a zona de eliminación, donde anunció que Alejandra y Beta fueron salvados por el público, mientras que Lorenzo y Claudia fueron eliminados.

Video Ale y Beta regresan pero dejan a los del Team Rebelión en shock


Al ser eliminados, Lorenzo y Claudia tienen la Revancha del próximo Cara a Cara, donde podrán elegir a una de las parejas para darle inmunidad, es decir que no podrán recibir ningún voto.

Video Lorenzo y Claudia tienen inesperada reacción al ser la pareja Eliminada


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX