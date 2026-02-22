¿Apostarías por mí? Mario, Brenda, Alejandra y Beta fueron salvados por el público hoy 22 de febrero de ¿Apostarías por mí? Después de que Mario y Brenda vencieron el duelo de salvación y salieron de la placa, Alejandra y Beta recibieron más votos del público y permanecen en ¿Apostarías por mí?



Este 22 de febrero se realizó la quinta noche de eliminación en ¿Apostarías por mí?, donde Alejandra y Beta se enfrentaron a Mario y Brenda en el Duelo de Salvación, donde solo una pareja podía salir de la placa.

Mario, Brenda, Alejandra y Beta

fueron salvados en ¿Apostarías por mí?

Durante el duelo de salvación, Mario y Brenda lograron completar con éxito el desafío, por lo que salieron de la placa, dejando a Alejandra y Beta en la placa con Lorenzo y Claudia.

Mario, Brenda, Alejandra y Beta se quedan una semana más en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras enlazarse a la Villa, Alan Tacher le pidió a las parejas que acudieran a zona de eliminación, donde anunció que Alejandra y Beta fueron salvados por el público, mientras que Lorenzo y Claudia fueron eliminados.

Al ser eliminados, Lorenzo y Claudia tienen la Revancha del próximo Cara a Cara, donde podrán elegir a una de las parejas para darle inmunidad, es decir que no podrán recibir ningún voto.

