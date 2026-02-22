¿Apostarías por mí? Lorenzo y Claudia comparten sus primeras impresiones tras ser eliminados, ¿cuál será su Revancha? Después de que Mario y Brenda ganaron el duelo de salvación, Lorenzo y Claudia consiguieron la menor cantidad de votos, convirtiéndose en la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Video Lorenzo y Claudia son la quinta pareja Eliminada de ¿Apostarías por mí?

La noche de este 22 de febrero se llevó a cabo la quinta eliminación de ¿Apostarías por mí?, donde Lorenzo y Claudia consiguieron la menor cantidad de votos y tuvieron que dejar la Villa.

Lorenzo y Claudia comparten cómo se sienten tras ser eliminados de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Tras anunciar su salida, Lorenzo y Claudia llegaron al Foro de ¿Apostarías por mí?, donde compartieron sus primeras impresiones tras salir de la Villa, momento que aprovecharon para revelar que estar en el reality les sirvió para conectarse.

"No me dedico a esto de los reality show, creo que es algo valiente salirse de la zona de confort, nos están esperando nuestras hijas", expresó Lorenzo. "Éramos los 'underdogs' con Franco, Breh, Gigi y David; luego se unió Adrián y René y se hizo más grande el equipo".

Lorenzo y Claudia comparten cómo se sienten tras su salida de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Al ser cuestionados sobre cómo cambió el reality show su relación, Claudia reveló que ahora confían más uno en el otro, además le permitió vencer sus miedos y, por primera vez, convivió con muchas personas en una misma casa.

"Mi vida no ha sido nada facil. La persona que soy yo ha sido por los trancazos, tuve que ser fuerte y sacar las garras cuando me siento atacada, a veces es muy dificil", añadió Claudia.

¿Cuál es la revancha de Lorenzo y Claudia en '¿Apostarías por mí?'?

Como cada pareja eliminada, Lorenzo y Claudia tendrán la oportunidad de tener 'La Revancha', lo cual podría cambiar las cosas dentro de la Villa.

En el próximo Cara a Cara, ellos tendrán la oportunidad de dar inmunidad a una pareja, es decir que dos de los participantes no podrán recibir votos de nadie.

Al enterarse, Lorenzo reveló que es una persona imparcial, por lo que no tomarán una decisión hasta ver el 24/7 para enterarse todo lo que se dijo sobre ellos.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.