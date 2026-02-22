¿Apostarías por mí? Mario Bezares arremete y lanza fuerte advertencia a Team Rebelión tras la eliminación de Claudia y Lorenzo Este domingo nos despedimos de una quinta pareja, la cual pertenecía a el Team Rebelión, por lo que Mario decidió mandarles un tajante aviso

Video Lorenzo y Claudia son la quinta pareja Eliminada de ¿Apostarías por mí?

Después de vivir dos semanas entre la polémica y la reconciliación, este domingo Lorenzo y Claudia se convirtieron en la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, tras haberse medido en el cuadro de nominados frente a Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.

Esto quiere decir, en términos del juego, que al parecer el público le está dando muchísimo apoyo al Team Pueblo, por lo que tras el regreso de Ale y Beta, los ánimos del Team Rebelión cayeron, e incluso se empezaron a cuestionar sus estrategias.

Tras la eliminación de Claudia y Lorenzo, Mario Bezares lanza mensaje directo a Team Rebelión

Cuando es el domingo de eliminación, la pareja que sale de la competencia va al foro de ¿Apostarías por Mí? y los salvados por el público regresan a la villa, por lo que los demás no tienen idea de lo que está ocurriendo con sus compañeros.

Tras varios minutos de múchisima tensión, Ale y Beta sorprendieron a sus compañeros por haber regresado, noticia que celebraron muchas parejas, sobre todo el Team Pueblo, quienes los recibieron con gritos y abrazos.

Las últimas semanas han sido muy tensas para todos, especialmente con Mario Bezares y Brenda Bezares, que han sido los más nominados en el intenso Cara a Cara, parte de la estrategia de sus rivales.

Es por eso que el querido conductor, en medio de la euforia, lanzó un tajante mensaje para los integrantes de Team Rebelión.

¡Así se van a ir, uno por uno! Mario Bezares



Al momento no reaccionaron los del equipo contrario, que optaron por salirse a la alberca con una fuerte sensación de derrota, pues no entienden qué es lo que está pasando fuera del reality y cada vez más crece la duda sobre lo que están haciendo en la villa.

