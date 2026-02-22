¿Apostarías por mí? ¡Se llevaron miles de dólares! Laysha, 'El Malito', René y Rubín ganan generoso bono en la dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina La mañana del 22 de febrero, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina fueron la Súper Pareja invitada en ¿Apostarías por mí?, donde puso a actuar a los habitantes y el ganador se llevó un generoso bono



Video ¿Eduardo y Mayrín estarían dispuestos a separarse de sus hijos para entrar a La Villa?

La mañana de este 22 de febrero, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina fueron la Súper Pareja invitada a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde no solo hablaron de su historia de amor, también invitaron a las parejas a hacer una divertida dinámica.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina llegan a la Villa de ¿Apostarías por mí?

Durante su visita a La Villa, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina hicieron una divertida dinámica para que los competidores pusieran a prueba sus dotes actorales.

Pero no todo fue tan fácil para los participantes, ya que las parejas fueron mezcladas y tuvieron que improvisar varios momentos típicos de pareja, como ataques de celos, un embarazo sorpresivo y hasta tener ‘los días contados’.

'El Malito' y Rubí' ganaron un bono de 5 mil dólares en dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Durante el show, los actores revelaron que una pareja los sorprendió con su actuación: ‘El Malito’ y Rubí, por lo que cada uno se llevó un bono de 5 mil dólares para su acumulado.

