TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Se llevaron miles de dólares! Laysha, 'El Malito', René y Rubín ganan generoso bono en la dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina

La mañana del 22 de febrero, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina fueron la Súper Pareja invitada en ¿Apostarías por mí?, donde puso a actuar a los habitantes y el ganador se llevó un generoso bono

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¿Eduardo y Mayrín estarían dispuestos a separarse de sus hijos para entrar a La Villa?

La mañana de este 22 de febrero, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina fueron la Súper Pareja invitada a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde no solo hablaron de su historia de amor, también invitaron a las parejas a hacer una divertida dinámica.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina llegan a la Villa de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa
2 mins

Mario y Brenda ganan el duelo de salvación de ¿Apostarías por mí?, dejando a Ale y Beta en la placa

¿Apostarías por Mí?
¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"
2 mins

Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Ale y Beta eligen a los Bezares para irse al duelo de salvación en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares
2 mins

Laysha y El Malito ganan el desafío 'Auto en el aire' y el súper bono por 20 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto
2 mins

René y Rubí no caen en la tentación en '¿Apostarías Por Mí?' y estallan en llanto

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero
1 mins

'¿Apostarías Por Mí?': Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy 20 de febrero

¿Apostarías por Mí?
¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy
1 mins

¡El Circo Retro llegará a la villa de '¿Apostarías Por Mí?'!: Aquí todos los detalles de la fiesta temática de hoy

¿Apostarías por Mí?
Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera
1 mins

Adrián confiesa a Nuja que ama a Brenda Bezares: revela qué dijo de Lupillo Rivera

¿Apostarías por Mí?
Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”
2 mins

Laysha regaña a El Malito y le lanza fuerte advertencia: “No estoy jugando”

¿Apostarías por Mí?

Durante su visita a La Villa, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina hicieron una divertida dinámica para que los competidores pusieran a prueba sus dotes actorales.

Pero no todo fue tan fácil para los participantes, ya que las parejas fueron mezcladas y tuvieron que improvisar varios momentos típicos de pareja, como ataques de celos, un embarazo sorpresivo y hasta tener ‘los días contados’.

'El Malito' y Rubí' ganaron un bono de 5 mil dólares en dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en ¿Apostarías por mí?
'El Malito' y Rubí' ganaron un bono de 5 mil dólares en dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Durante el show, los actores revelaron que una pareja los sorprendió con su actuación: ‘El Malito’ y Rubí, por lo que cada uno se llevó un bono de 5 mil dólares para su acumulado.

'El Malito' y Rubí' ganaron un bono de 5 mil dólares en dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en ¿Apostarías por mí?
'El Malito' y Rubí' ganaron un bono de 5 mil dólares en dinámica de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX