apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Claudia aclaran el problema con la suite con Tiby y Medina tras ser eliminados

Durante el post-show de ViX de ¿Apostarías por mí?, conducido por Arana Lemus y Lambda García, Lorenzo y Claudia hablaron de lo que ocurrió en la fiesta del Día de San Valentín con Tiby y Medina

Por:Liliana Carmona
Por:Liliana Carmona
Video Lorenzo está muy orgulloso de Claudia por abrir su corazón

La noche del pasado 22 de febrero, el Team Rebelión perdió a una de sus parejas con la salida de Lorenzo y Claudia de ¿Apostarías por mí?, quedando Ale y Beta una semana más junto al Team Pueblo.

Como ocurre cada semana, Arana Lemus y Lambda García recibieron a Lorenzo y Claudia en el post-show de ViX, donde compartieron sus primeras impresiones sobre lo que vivieron en el reality show y la polémica de la fiesta de San Valentín fue mencionada.

Lorenzo y Claudia aclaran lo que ocurrió con Tiby y Medina en ¿Apostarías por mí?

Antes de que se revelara que Tiby y Medina están esperando su primer hijo, la pareja aceptó la tentación de cambiar de habitación, aceptando dejar la Bodega para irse a la Suite Diamante, que en ese momento estaba ocupada por Lorenzo y Claudia.

Al enterarse de dicha modificación, ‘Los Destinados’ no ocultaron su molestia, la cual estalló en la fiesta de San Valentín. A pesar de que Tiby y Medina trataron de calmar la situación, el enojo pudo más y la reunión tuvo que cancelarse.

Lorenzo y Claudia aclaran lo que ocurrió con Tiby y Medina en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

Tras la eliminación, Arana y Lambda recordaron dicho momento, por lo que Lorenzo y Claudia tuvieron la oportunidad de dar su versión sobre los hechos y compartieron que no pensaban mandar a Mario y Brenda por su edad.

“De Tiby y Medina, me di cuenta de que sí son las personas que yo pensaba. Porque se trató de ‘La Tentación’, yo no sabía de la bendición que venía en camino. Entonces, a ti te dicen ‘agarraron la tentación’ y dije ‘wow, no los conoces’”, expresó Claudia.

En un inicio, este cambio los tomó por sorpresa, ya que no pensaron que Tiby y Medina pudieran tener esa ‘maldad’ para afectarlos.

“Me sentí indignada, más de por quién vino”, expresó Claudia, a lo que Lorenzo añadió: “Yo dije: ‘Ya Mario está manipulando todo. Yo no podía creer que Medina y Tiby, que tanto decíamos que son espirituales, y no van a hacer nada para dañarme, que nos quiten la suite”.


En ese momento, el cantante pensó que Mario Bezares estaba “contaminando” otra de las “manzanas”, refiriéndose a las parejas del Team Pueblo, mientras que Claudia se sintió atacada cuando Laysha se acercó a su mesa durante la fiesta.

“Claudia, sintiéndose atacada pues reaccionó; luego estaba vulnerable y un poquito picada por (el asunto de) la habitación. No era el momento para irme a atacar, ella aprovechó ese momento para irme a atacar”, precisó Claudia, siendo apoyada por Lorenzo.

Para concluir el tema, Claudia se arrepintió de la ira que mostró en esa noche, “debí haberme reservado más. A lo mejor decir unas cositas, porque dejada nunca voy a ser, pero con un poco más de tranquilidad”.

Video Claudia y Lorenzo se justifican por su reacción en la fiesta


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

