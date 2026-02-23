¿Apostarías por mí? Lorenzo y Claudia aclaran el problema con la suite con Tiby y Medina tras ser eliminados Durante el post-show de ViX de ¿Apostarías por mí?, conducido por Arana Lemus y Lambda García, Lorenzo y Claudia hablaron de lo que ocurrió en la fiesta del Día de San Valentín con Tiby y Medina

Video Lorenzo está muy orgulloso de Claudia por abrir su corazón

La noche del pasado 22 de febrero, el Team Rebelión perdió a una de sus parejas con la salida de Lorenzo y Claudia de ¿Apostarías por mí?, quedando Ale y Beta una semana más junto al Team Pueblo.

Como ocurre cada semana, Arana Lemus y Lambda García recibieron a Lorenzo y Claudia en el post-show de ViX, donde compartieron sus primeras impresiones sobre lo que vivieron en el reality show y la polémica de la fiesta de San Valentín fue mencionada.

Lorenzo y Claudia aclaran lo que ocurrió con Tiby y Medina en ¿Apostarías por mí?

Antes de que se revelara que Tiby y Medina están esperando su primer hijo, la pareja aceptó la tentación de cambiar de habitación, aceptando dejar la Bodega para irse a la Suite Diamante, que en ese momento estaba ocupada por Lorenzo y Claudia.

Al enterarse de dicha modificación, ‘Los Destinados’ no ocultaron su molestia, la cual estalló en la fiesta de San Valentín. A pesar de que Tiby y Medina trataron de calmar la situación, el enojo pudo más y la reunión tuvo que cancelarse.

Imagen TelevisaUnivision



Tras la eliminación, Arana y Lambda recordaron dicho momento, por lo que Lorenzo y Claudia tuvieron la oportunidad de dar su versión sobre los hechos y compartieron que no pensaban mandar a Mario y Brenda por su edad.

“De Tiby y Medina, me di cuenta de que sí son las personas que yo pensaba. Porque se trató de ‘La Tentación’, yo no sabía de la bendición que venía en camino. Entonces, a ti te dicen ‘agarraron la tentación’ y dije ‘wow, no los conoces’”, expresó Claudia.

En un inicio, este cambio los tomó por sorpresa, ya que no pensaron que Tiby y Medina pudieran tener esa ‘maldad’ para afectarlos.

“Me sentí indignada, más de por quién vino”, expresó Claudia, a lo que Lorenzo añadió: “Yo dije: ‘Ya Mario está manipulando todo. Yo no podía creer que Medina y Tiby, que tanto decíamos que son espirituales, y no van a hacer nada para dañarme, que nos quiten la suite”.



En ese momento, el cantante pensó que Mario Bezares estaba “contaminando” otra de las “manzanas”, refiriéndose a las parejas del Team Pueblo, mientras que Claudia se sintió atacada cuando Laysha se acercó a su mesa durante la fiesta.

“Claudia, sintiéndose atacada pues reaccionó; luego estaba vulnerable y un poquito picada por (el asunto de) la habitación. No era el momento para irme a atacar, ella aprovechó ese momento para irme a atacar”, precisó Claudia, siendo apoyada por Lorenzo.

Para concluir el tema, Claudia se arrepintió de la ira que mostró en esa noche, “debí haberme reservado más. A lo mejor decir unas cositas, porque dejada nunca voy a ser, pero con un poco más de tranquilidad”.

Video Claudia y Lorenzo se justifican por su reacción en la fiesta



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm.