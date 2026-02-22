TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lupillo se va contra Rubí por decirle qué podía comer: "no me llamo René"

El desayuno se puso algo tenso después de que Rubí le aconsejara a Lupillo no comer tan pesado por la visita de la Súperpareja

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Un trueque con la bolsa: Lupillo propone una verdadera tentación

La entrada de Lupillo Rivera y Taina Pimentel a ¿Apostarías por Mí?, puso de cabeza a la villa, pues todas las parejas creyeron que serían nuevos competidores, pero ellos fueron con la encomienda de hacer que los equipos se empezaran a tambalear y estar atentos de las reacciones de los demás.

Sin embargo, naturalmente la pareja empezó a tener afinidades con diversos competidores, sobre todo el cantante, que forma parte del equipo de analistas del reality, donde llegó a criticar algunas conductas que no le parecían las adecuadas.

Lupillo Rivera se va contra Rubí y defiende a René Strickler

Durante la mañana de este domingo, algunos competidores se levantaron para preparse el desyuno e iniciar su jornada, pero deben de tomar en cuenta que cuando llega la Súperpareja Estelar a la villa, generalmente los consienten con algunos aperitivos.

Lupillo estaba en la cocina con Rubí y Franco, cuando empezó a sacar utencilios para empezar a cocinar. Fue en ese momento que la esposa de René Strickler le comentó que iban a tener un desayuno o actividad con comida.

El cantante se quedó quieto escuchando a Rubí, pero se quedó sorprendido cuando ella le comentó: "cómete la fruta, porque vamos a esperar como unas tres horas más". Lupillo no se quedó callado y le respondió entre risas.

Yo me llamo Guadalupe, no me llamo René. Por favor, Rubí.
Lupillo Rivera


La actriz rápidamente entendió que se trató de una broma y le dijo que sólo quería explicarle cómo iniciaban sus domingos en la villa, por si quería hacerse algo de comer. A los pocos minutos apareció René y Rubí le comentó que Lupillo "se metió conmigo".

El actor le dijo que su respuesta fue para defenderlo porque él "sabe en carne propia lo que es sufrir el maltrato de una mujer".

Video ¿René lo gradece? Lupillo se mete con Rubí por decirle qué hacer como a su marido


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

