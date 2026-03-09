¿Apostarías por mí? René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo René Strickler sufrió fuertes caídas durante un nuevo desafío junto a su esposa, quien dejó en shock por su inesperada reacción al accidente.

Video René y Rubí tienen un accidentado recorrido en las bicicletas

René Strickler y su esposa Rubí comenzaron un nuevo desafío en ¿Apostarías por mí?; tras las indicaciones de Alejandra Espinoza, la pareja comenzó a realizarlo, sin imaginar que el actor sufriría un accidente.

“Vamos, vamos, dale, tú pásale”, se escucha decir a Rubí, mientras René afirma: “Tranquilita, tranquilita”.

PUBLICIDAD

Al cabo de unos segundos, René Strickler sufrió la primera caída de la bicicleta, por lo que su esposa se limitó a gritarle: “Corre, corre, cargándola”.

Al ver el incidente, Alejandra Espinoza trató de animarlos y les pidió que comenzaran de nuevo el desafío.

“Tienen que regresar al punto que comenzaron. Venga, venga, la rapidez es esencial”, dijo la conductora.

René Strickler sufre accidente: Rubí lo regaña

A los pocos minutos, René Strickler volvió a caer de la bicicleta y se limitó a decir: “Ay me caí”.

Rubí Cardozo, una vez más, le gritó y afirmó: “Regrésala rápido… 1, 2 ,3”. Sin embargo, a los pocos segundos, René Strickler sufriría el accidente y caería por completo al piso.

Al verlo en el piso, Rubí primero reaccionó regañando al actor y enseguida, lo ayudó a levantarse.

“Te la mam*ste… Ándale a responder la pregunta”, dijo alterada la esposa del actor de telenovelas.

René Strickler corrió a responder la pregunta del desafío y enseguida, Rubí tuvo un error al seguir con el desafío y comentó: “Espérame, puse el pie”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!