apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo

René Strickler sufrió fuertes caídas durante un nuevo desafío junto a su esposa, quien dejó en shock por su inesperada reacción al accidente.

Por:Valeria Contreras N.
Video René y Rubí tienen un accidentado recorrido en las bicicletas

René Strickler y su esposa Rubí comenzaron un nuevo desafío en ¿Apostarías por mí?; tras las indicaciones de Alejandra Espinoza, la pareja comenzó a realizarlo, sin imaginar que el actor sufriría un accidente.

“Vamos, vamos, dale, tú pásale”, se escucha decir a Rubí, mientras René afirma: “Tranquilita, tranquilita”.

Al cabo de unos segundos, René Strickler sufrió la primera caída de la bicicleta, por lo que su esposa se limitó a gritarle: “Corre, corre, cargándola”.

Al ver el incidente, Alejandra Espinoza trató de animarlos y les pidió que comenzaran de nuevo el desafío.

“Tienen que regresar al punto que comenzaron. Venga, venga, la rapidez es esencial”, dijo la conductora.

René Strickler sufre accidente: Rubí lo regaña

A los pocos minutos, René Strickler volvió a caer de la bicicleta y se limitó a decir: “Ay me caí”.

Rubí Cardozo, una vez más, le gritó y afirmó: “Regrésala rápido… 1, 2 ,3”. Sin embargo, a los pocos segundos, René Strickler sufriría el accidente y caería por completo al piso.

Al verlo en el piso, Rubí primero reaccionó regañando al actor y enseguida, lo ayudó a levantarse.

“Te la mam*ste… Ándale a responder la pregunta”, dijo alterada la esposa del actor de telenovelas.

René Strickler corrió a responder la pregunta del desafío y enseguida, Rubí tuvo un error al seguir con el desafío y comentó: “Espérame, puse el pie”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

