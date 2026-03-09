¿Apostarías por mí? Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica" Instalados en La Bodega, los Bezares analizaron la reacción de una pareja que, aseguran, ya se sienten la ganadora de '¿Apostarías por mí?'.

Video Mario y Brenda arremeten contra Laysha y El Malito por sentirse ganadores

Los Bezares terminaron durmiendo en La Bodega como sanción impuesta por el Anfitrión luego de que Mayito decidiera ayudar a Laysha en la preparación de la comida, pese a que estaba prohibido.

A punto de pasar su primera noche, Brenda le dijo a Mayito que lo amaba mucho, pero que por favor no le hiciera pasar este tipo de cosas en la recta final de '¿Apostarías por mí?'.

PUBLICIDAD

"Ahora sí que confío en ti ciegamente en un reality que nunca pensé que fuera a ser así", expresó Brenda.

"Bueno, pues así fue y la estamos haciendo", reaccionó Mario.

Brenda insistió en que dio todo en el reality, que intentó seguir las reglas al pie de la letra, hacer los desafíos, ser obediente y no sirvió, pues ahora está castigada.

"Pero no es cosa tuya, tu pareja está bien, wey", respondió Mayito.

Mario le recordó a Brenda que Adrián había dicho que estaba muy feliz de haber llegado hasta esta semana, pero que era consciente de que Team Pueblo estaba muy fuerte y que no pensaba en que saldría vencedor.

Brenda se mostró incrédula ante la actitud de una pareja que, afirma, ya se vio como vencedora en '¿Apostarías por mí ?', sin decir nombres, lamentó que tengan gestos así de confiados y soberbios.

"Sabes que me llama mucho la atención, no voy a decir nombres, pero la seguridad que tienen unos y los comentarios que han hecho de que 'no, todos los realities de este tipo los ganamos los gente nueva porque se enamoran de nosotros ... ya ves el reality que ganó Wendy y Aldo, porque aquí lo que la gente quiere ver es gente nueva, me quedé 'wow, la primera semana llorabas por apoyo y la última ya es como...'", afirmó.

"Gente tóxica no, gente nueva sí, pero no tóxica, menos en parejas, tienen lo suyo", respondió Mayito.

Brenda Bezares insistió en que esa persona le ha comentado que supuestamente dos parejas ya le habían dicho que presentían su triunfo.

"Como que la siento muy segura de que ella va a ganar, me dice 'a mí ya me dijeron los 'Bebitos' y no me acuerdo quién que yo era la próxima para ganar', le dije ' pues qué bueno, ojalá que así sea, le dije, yo no te puedo decir lo mismo, no tengo idea de qué va a pasar'", contó.

PUBLICIDAD

Mario pidió a su esposa no hacer conjeturas sobre algo que aún no pasa y que quedaba en ellos el creerlo así.

"Ni yo, sabiendo que tú tienes un fandom muy grande, no puedo asegurar, nada está escrito. Yo no le sigo el juego porque me dice que 'cada vez que voy al refugio me dejan ver, me dicen cosas', yo no le pregunto", reaccionó Brenda.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!