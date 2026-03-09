TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"

Instalados en La Bodega, los Bezares analizaron la reacción de una pareja que, aseguran, ya se sienten la ganadora de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Mario y Brenda arremeten contra Laysha y El Malito por sentirse ganadores

Los Bezares terminaron durmiendo en La Bodega como sanción impuesta por el Anfitrión luego de que Mayito decidiera ayudar a Laysha en la preparación de la comida, pese a que estaba prohibido.

A punto de pasar su primera noche, Brenda le dijo a Mayito que lo amaba mucho, pero que por favor no le hiciera pasar este tipo de cosas en la recta final de '¿Apostarías por mí?'.

PUBLICIDAD

"Ahora sí que confío en ti ciegamente en un reality que nunca pensé que fuera a ser así", expresó Brenda.

"Bueno, pues así fue y la estamos haciendo", reaccionó Mario.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata consolarla y ella explota: “Estoy harta”
2 mins

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata consolarla y ella explota: “Estoy harta”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"
1 mins

Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?
2 mins

Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"
3 mins

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final
1 mins

Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final

¿Apostarías por Mí?
¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’
1 mins

¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”
2 mins

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”

¿Apostarías por Mí?
Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas
1 mins

Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas

¿Apostarías por Mí?
Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"
2 mins

Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"

¿Apostarías por Mí?

Brenda insistió en que dio todo en el reality, que intentó seguir las reglas al pie de la letra, hacer los desafíos, ser obediente y no sirvió, pues ahora está castigada.

"Pero no es cosa tuya, tu pareja está bien, wey", respondió Mayito.

Mario le recordó a Brenda que Adrián había dicho que estaba muy feliz de haber llegado hasta esta semana, pero que era consciente de que Team Pueblo estaba muy fuerte y que no pensaba en que saldría vencedor.

Brenda se mostró incrédula ante la actitud de una pareja que, afirma, ya se vio como vencedora en '¿Apostarías por mí ?', sin decir nombres, lamentó que tengan gestos así de confiados y soberbios.

"Sabes que me llama mucho la atención, no voy a decir nombres, pero la seguridad que tienen unos y los comentarios que han hecho de que 'no, todos los realities de este tipo los ganamos los gente nueva porque se enamoran de nosotros ... ya ves el reality que ganó Wendy y Aldo, porque aquí lo que la gente quiere ver es gente nueva, me quedé 'wow, la primera semana llorabas por apoyo y la última ya es como...'", afirmó.

"Gente tóxica no, gente nueva sí, pero no tóxica, menos en parejas, tienen lo suyo", respondió Mayito.

Brenda Bezares insistió en que esa persona le ha comentado que supuestamente dos parejas ya le habían dicho que presentían su triunfo.

"Como que la siento muy segura de que ella va a ganar, me dice 'a mí ya me dijeron los 'Bebitos' y no me acuerdo quién que yo era la próxima para ganar', le dije ' pues qué bueno, ojalá que así sea, le dije, yo no te puedo decir lo mismo, no tengo idea de qué va a pasar'", contó.

PUBLICIDAD

Mario pidió a su esposa no hacer conjeturas sobre algo que aún no pasa y que quedaba en ellos el creerlo así.

"Ni yo, sabiendo que tú tienes un fandom muy grande, no puedo asegurar, nada está escrito. Yo no le sigo el juego porque me dice que 'cada vez que voy al refugio me dejan ver, me dicen cosas', yo no le pregunto", reaccionó Brenda.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX