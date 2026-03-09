Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"
Los Bezares terminaron en La Bodega como sanción del Anfitrión, luego de que Mario rompió las reglas y le ayudó a Laysha en la preparación de la comida.
Los Bezares están pagando las consecuencias, luego de que Mayito ayudó a Laysha en la preparación de la comida, pese a que estaba prohibido.
Como sanción impuesta por el Anfitrión, Mario y Brenda dormirán en La Bodega justo en la recta final de '¿Apostarías por mí?'.
Ya instalados, Brenda expresó su frustración y se quejó de la comida de Laysha, asegurando que el que se encargara de la cocina fue más un castigo para todos que para ella misma.
"Te lo juro que ese castigo, desde que empezó, fue castigo para todos, hasta que terminó el castigo de ella, sigue siendo castigo para nosotros", expresó.
"Bueno, ya pasó", respondió Mayito.
Mario prometió que ahora que el Anfitrión le levantó el castigo a Laysha y El Malito, él le prepararía su comida favorita a su esposa.
"Te voy a hacer tus cosas, ¿ok? Para que comas saludable, te voy a hacer tus verduras ricas, tu sopita de papa, pasta", manifestó.
Brenda agradeció el consuelo que Mayito intentaba darle en medio de su desesperación por tener que dormir ahí.
"Ay, mi amor. No te preocupes", reaccionó Brenda ante la lista de opciones que Mario le dio sobre los platillos que podría ya prepararle ahora que Laysha estará fuera de la cocina.
"Ya falta poquito", intentó animarla.
"Espero", contestó Brenda .
No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.