¿Apostarías por mí? Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí? A una semana de la gran final de ¿Apostarías por mí?, Franco y Breh, quienes tenían en su bolsa acumulada poco más de 180 mil dólares, fueron eliminados y así reaccionaron

Con una bolsa acumulada de más de 180 mil dólares, y a una semana de la gran final, Franco y Breh se convirtieron en la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, quedando solo dos parejas del Team Rebelión.

Franco y Breh reaccionan a su salida de ¿Apostarías por mí?

Al llegar al Foro, Franco y Breh afirmaron que no pensaban que llegarían a la novena semana del reality show, ya que son “nuevos” dentro de la industria del entretenimiento.

“Somos nuevos en esto y todos los que están ahí adentro tienen un fandom tan brutal”, dijo Breh, quien expresó su deseo de que las personas los vean de manera positiva.

Mientras que Franco compartió que “nos divertimos; fuimos nosotros mismos, nos llevamos grandes lecciones y amistades”.

Al llegar al postshow, conducido por Arana Lemus y Lambda García, Franco compartió que, tras salir de la Villa, siente que es una nueva persona, llevándose grandes lecciones para su vida, además aprovechó para hablar de la polémica que tuvo con Julián Gil.

“No solo lo que pasó con Julián Gil y con el Anfitrión, si mi sobrino le falta el respeto así a su figura de autoridad, que es mi hermana (...) Darte cuenta que al final es un experimento social, que mucha gente en casa nos está viendo como ejemplo”, precisó.

Mientras que Breh afirmó que ese cambio en Franco iba a pasar porque no es una mala persona. “Esa persona también la gente se lo merece, no solo el estratega.

Venimos en equipo, en las buenas y en las malas, yo me rifo con él, pudo abrir su corazón ante todo y al final lo determinó el castigo”.

¿Qué pareja debería ganar ‘¿Apostarías por mí?’? Franco y Breh se sinceran

En camino a la final, Franco aseguró que el público va a apoyar a las parejas de las que ya eran fan, esperando que gane alguna del Team Rebelión: Adrián y Nuja o René y Rubí.

“No sabemos cómo están René y Rubí, porque no han estado en la placa”, expresaron.

Las votaciones para la final de ¿Apostarías por mí? han comenzado. Recuerda que puedes apoyar a tu pareja favorita en la aplicación de ViX, ya que una de las parejas será eliminada antes del 15 de marzo.