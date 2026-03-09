TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?

A una semana de la gran final de ¿Apostarías por mí?, Franco y Breh, quienes tenían en su bolsa acumulada poco más de 180 mil dólares, fueron eliminados y así reaccionaron

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¡Un año juntos! Franco y Breh celebran su aniversario con un romántico beso

Con una bolsa acumulada de más de 180 mil dólares, y a una semana de la gran final, Franco y Breh se convirtieron en la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, quedando solo dos parejas del Team Rebelión.

Franco y Breh reaccionan a su salida de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Al llegar al Foro, Franco y Breh afirmaron que no pensaban que llegarían a la novena semana del reality show, ya que son “nuevos” dentro de la industria del entretenimiento.

“Somos nuevos en esto y todos los que están ahí adentro tienen un fandom tan brutal”, dijo Breh, quien expresó su deseo de que las personas los vean de manera positiva.

Mientras que Franco compartió que “nos divertimos; fuimos nosotros mismos, nos llevamos grandes lecciones y amistades”.

Video Franco y Breh se despiden de los 186 mil dólares que habían acumulado

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"
3 mins

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final
1 mins

Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final

¿Apostarías por Mí?
¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’
1 mins

¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”
2 mins

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”

¿Apostarías por Mí?
Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas
1 mins

Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas

¿Apostarías por Mí?
Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"
2 mins

Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se sincera y revela los motivos por los que quiere ganar ¿Apostarías por Mí?: "no es que me victimice"
2 mins

Brenda Bezares se sincera y revela los motivos por los que quiere ganar ¿Apostarías por Mí?: "no es que me victimice"

¿Apostarías por Mí?
Los Bezares le aseguran a Franco y a Breh que les devolverán los 10 mil dólares que tomaron por aceptar la tentación
2 mins

Los Bezares le aseguran a Franco y a Breh que les devolverán los 10 mil dólares que tomaron por aceptar la tentación

¿Apostarías por Mí?
Los Bezares y Laysha junto a El Malito aceptan la tentación y sorprenden a las parejas que decidieron rechazarla en ‘¿Apostarías por Mí?’
3 mins

Los Bezares y Laysha junto a El Malito aceptan la tentación y sorprenden a las parejas que decidieron rechazarla en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?


Al llegar al postshow, conducido por Arana Lemus y Lambda García, Franco compartió que, tras salir de la Villa, siente que es una nueva persona, llevándose grandes lecciones para su vida, además aprovechó para hablar de la polémica que tuvo con Julián Gil.

“No solo lo que pasó con Julián Gil y con el Anfitrión, si mi sobrino le falta el respeto así a su figura de autoridad, que es mi hermana (...) Darte cuenta que al final es un experimento social, que mucha gente en casa nos está viendo como ejemplo”, precisó.

Franco y Breh hablan sobre su paso de ¿Apostarías por mí?
Franco y Breh hablan sobre su paso de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Mientras que Breh afirmó que ese cambio en Franco iba a pasar porque no es una mala persona. “Esa persona también la gente se lo merece, no solo el estratega.

Venimos en equipo, en las buenas y en las malas, yo me rifo con él, pudo abrir su corazón ante todo y al final lo determinó el castigo”.

¿Qué pareja debería ganar ‘¿Apostarías por mí?’? Franco y Breh se sinceran

En camino a la final, Franco aseguró que el público va a apoyar a las parejas de las que ya eran fan, esperando que gane alguna del Team Rebelión: Adrián y Nuja o René y Rubí.

PUBLICIDAD

“No sabemos cómo están René y Rubí, porque no han estado en la placa”, expresaron.

Video Franco y Breh reconocen que sin Rebelión no habrían llegado tan lejos


Las votaciones para la final de ¿Apostarías por mí? han comenzado. Recuerda que puedes apoyar a tu pareja favorita en la aplicación de ViX, ya que una de las parejas será eliminada antes del 15 de marzo.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX