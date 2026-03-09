TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"

La cantante se molestó tras ser castigada por algo que no hizo y, como consecuencia, le quitaron dinero y la mandaron a dormir en La Bodega

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Video Mario recibe sanción del Anfitrión y Brenda está muy molesta

Algo que no ha faltado en ¿Apostarías por Mí? son los castigos y sanciones que han recibido las parejas por romper las reglas, tanto en los desafíos como dentro de la villa.

En las últimas semana de competencia, muchas duplas pusieron a prueba a El Anfitrión, como Adrián que tapó las cámaras y las movió de lugar, o como Franco que insultó al dueño de la villa. Los castigos no fueron individuales, por lo que sus respectivas parejas también cargaron con los castigos.

Brenda Bezares arremete contra Laysha y Team Pueblo tras ser sancionada con ir a La Bodega

En la séptima semana de competencia, Laysha fue duramente castigada por no salirse a tiempo de la Suite Diamante, en la cual durante toda su estancia estuvo peleando con 'El Malito'. La sanción interpuesta por el Anfitrión era que debían cocinarle a todos, el desayuno, comida, cena y antojitos.

Una de las reglas, que fue muy mencionada, era que nadie podía ayudarles, de lo contrario también serían castigados por no seguir sus órdenes. Resulta que una mañana, Mario auxilió a Laysha, por lo que el Anfitrión tuvo que llamarle la atención.

Además de enseñarle el video, para que no hubiera justificaciones, le comentó a los Bezares que les quitaría 3 mil dólares y deberían dormir desde este domingo en La Bodega. Brenda rápidamente le recriminó a Mario que ella no hizo nada y aún así la castigaron por su culpa.

Todo el show, la cantante se vio muy molesta pero terminó de explotar cuando llevaron sus cosas a la habitación más incómoda de la villa. Cegada por la furia, Brenda arremetió con Team Pueblo y, principalmente contra Laysha.

¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Ni la edad, ni nada. ¿Qué necesidad tengo?
Brenda Bezares


La cantante no quiso salir de La Bodega, por lo que Mario todavía convivió más con lo de Pueblo, que recién libraron la eliminación y le pidió que le tuvieran paciencia a su esposa, pues está muy enojada por su error.

De regreso a La Bodega, la pareja empezó a discutir, por lo que Brenda no aguantó más y dijo, sin tapujos, todo lo que sentía sobre estar sancionada.

Mira lo que son las cosas, todos tus defendidos ninguno tocó La Bodega, ni Beta, ni Laysha, ni nadie. Bien a gusto. Se salvaron. Ahora sí muy contentos y además te mandaron para acá. Sigue ayudando a Laysha.
Brenda Bezares


Ante todas sus palabras, Mario se mostró muy tranquilo y le dijo que él había provocado el castigo, y si ellos estaban contentos era porque se salvaron y llegaron juntos a la semana final como lo tenían planeado.

Video Brenda ARREMETE contra Team Pueblo y los culpa por estar en La Bodega


No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

