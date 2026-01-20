¿Apostarías por mí? René Strickler se conmueve casi hasta las lágrimas al revelar qué le pidió a su hijo cuando se casó con otro hombre René Strickler abrió su corazón en ¿Apostarías por mí?, donde por fin habló de la relación de su hijo Yannick con otro hombre y qué le dijo a su primogénito. Esto pasó

René Strickler conmovió en ¿Apostarías por mí? al hablar de la vida de su hijo Yannick y qué le pidió antes de que su primogénito se casara con otro hombre.

Durante una charla con varios participantes en la villa, el actor señaló lo feliz y pleno que está su hijo con la familia que ha formado junto a su esposo.

René Strickler hace una fuerte revelación sobre su hijo: ¿Qué le pidió?

René Strickler reveló a varias parejas que para sus hijos mayores fue complicado aceptar el divorcio de su esposa, pero que lo entendieron cuando él les dijo que “vida solo hay una”.

El actor de telenovelas se conmovió al destapar la petición que le hizo tanto a su hijo Yannick como al resto de sus descendientes y en ese momento, se refirió a la relación que su primogénito tiene con otro hombre, con quien se casó y formó una familia.

“ Yo les dije ‘vida hay una sola, venimos a este mundo a ser felices, sean felices’. Mi hijo mayor está casado con Manolo, son una pareja gay, me hicieron abuelo, tengo un nieto maravilloso”, precisó.

René Strickler comentó que siempre le demostró a su hijo que tenía su apoyo incondicional sin importar la decisión que tomara.

“ Yo siempre les dije ‘tomen la decisión que tomen, tienen todo mi apoyo’, te juro que es increíble, porque mucha gente en redes y periodistas me dicen ‘qué maravilla que apoyes así a tu hijo, ojalá que todos los padres apoyarán’... Aunque estamos en una sociedad que se jacta de ser abierta, todavía no es tan abierta, tendríamos que ir rompiendo más esas cosas”, expresó.

René Strickler detalló que Yannick y Manolo son tan felices, que en los próximos meses agrandarán la familia, pues pronto nacerá su segundo bebé.

“Yo los respeté, ellos decidieron no decirnos y ya viene el segundo (bebé) en camino, dos nietos…Está casado con Manolo hace 8 años, tengo un nieto, Alonso”, comentó.

