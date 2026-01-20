TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler se conmueve casi hasta las lágrimas al revelar qué le pidió a su hijo cuando se casó con otro hombre

René Strickler abrió su corazón en ¿Apostarías por mí?, donde por fin habló de la relación de su hijo Yannick con otro hombre y qué le dijo a su primogénito. Esto pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video René comparte sus consejos para tener un matrimonio estable

René Strickler conmovió en ¿Apostarías por mí? al hablar de la vida de su hijo Yannick y qué le pidió antes de que su primogénito se casara con otro hombre.

Durante una charla con varios participantes en la villa, el actor señaló lo feliz y pleno que está su hijo con la familia que ha formado junto a su esposo.

PUBLICIDAD

René Strickler hace una fuerte revelación sobre su hijo: ¿Qué le pidió?

René Strickler reveló a varias parejas que para sus hijos mayores fue complicado aceptar el divorcio de su esposa, pero que lo entendieron cuando él les dijo que “vida solo hay una”.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

"Te equivocaste de doña": ¿Jim coquetea con Brenda Bezares frente a Alina? Mayito se percata y así reacciona
2 mins

"Te equivocaste de doña": ¿Jim coquetea con Brenda Bezares frente a Alina? Mayito se percata y así reacciona

¿Apostarías por Mí?
¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? Revelan, por fin, la verdad: “Sí, qué vergüenza”
2 mins

¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? Revelan, por fin, la verdad: “Sí, qué vergüenza”

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares aconseja a Alina tras ser la primera nominada con su pareja Jim en '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Mario Bezares aconseja a Alina tras ser la primera nominada con su pareja Jim en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares callan bocas y logran superar el Desafío de Parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Mario y Brenda Bezares callan bocas y logran superar el Desafío de Parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Alina hace fuerte reclamo a Jim tras quedar nominados en ¿Apostarías por Mí? y le recrimina: "se supone que tú eres el joven"
2 mins

Alina hace fuerte reclamo a Jim tras quedar nominados en ¿Apostarías por Mí? y le recrimina: "se supone que tú eres el joven"

¿Apostarías por Mí?
Alina y Jim son la primera pareja nominada en '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

Alina y Jim son la primera pareja nominada en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas con los mejores tiempos en el 'Desafío de Parejas'
3 mins

'¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas con los mejores tiempos en el 'Desafío de Parejas'

¿Apostarías por Mí?
¿Hoy habrá pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!
1 mins

¿Hoy habrá pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

El actor de telenovelas se conmovió al destapar la petición que le hizo tanto a su hijo Yannick como al resto de sus descendientes y en ese momento, se refirió a la relación que su primogénito tiene con otro hombre, con quien se casó y formó una familia.

Yo les dije ‘vida hay una sola, venimos a este mundo a ser felices, sean felices’. Mi hijo mayor está casado con Manolo, son una pareja gay, me hicieron abuelo, tengo un nieto maravilloso”, precisó.

René Strickler comentó que siempre le demostró a su hijo que tenía su apoyo incondicional sin importar la decisión que tomara.

Yo siempre les dije ‘tomen la decisión que tomen, tienen todo mi apoyo’, te juro que es increíble, porque mucha gente en redes y periodistas me dicen ‘qué maravilla que apoyes así a tu hijo, ojalá que todos los padres apoyarán’... Aunque estamos en una sociedad que se jacta de ser abierta, todavía no es tan abierta, tendríamos que ir rompiendo más esas cosas”, expresó.

René Strickler detalló que Yannick y Manolo son tan felices, que en los próximos meses agrandarán la familia, pues pronto nacerá su segundo bebé.

“Yo los respeté, ellos decidieron no decirnos y ya viene el segundo (bebé) en camino, dos nietos…Está casado con Manolo hace 8 años, tengo un nieto, Alonso”, comentó.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX