apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler revela cómo su esposa le corrió a varias mujeres; destapa cómo Rubí se enteraba

René Strickler hizo fuertes declaraciones en ¿Apostarías por mí? sobre su esposa Rubí Cardozo, quien no se quedó callada y le respondió.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video René se HUNDE solo al contar cómo Rubí le “corrió” a varias mujeres

René Strickler dejó en shock con las declaraciones que lanzó en ¿Apostarías por mí?, donde reveló que su esposa le corrió a varias mujeres.

Durante una charla con Mario y Brenda Bezares, el actor detalló cómo Rubí Cardozo se enteraba con quién salía y qué hizo para casarse con ella.

René Strickler revela lo que hizo su esposa: ella le contesta

Las parejas se encontraban hablando sobre los coqueteos entre hombres y mujeres, provocando que Brenda Bezares revelara: “Si los hombres quieren con una mujer, ese es su problema, nosotras pintamos raya, que se hagan ilusiones es diferente”.

En ese momento, Rubí Cardozo aseguró que ella siempre tuvo muchos amigos, pero que jamás buscaban algo más que una amistad con ella.

“¿Tú sabes cómo me decían mis amigos? Decían esta mujer es un güey más, salíamos en banda, yo amaba a mis amigos”, dijo.

René Strickler escuchó las palabras de su esposa y la desmintió, asegurando que varias veces vio ramos de flores en su departamento.

Ella es muy prudente, pero yo llegaba a su departamento y muchas veces vi ramos de flores, probablemente eran de esos candidatos. Ella nunca me dio a dudar, pero uno como hombre es celoso cuando están todos encima”, señaló.

Rubí Cardozo reaccionó a las palabras del actor, llamándolo ‘atrevido’. “Qué atrevido, no es cierto René, estás diciendo cosas que no”.

El protagonista de telenovelas siguió con sus revelaciones y aseguró que Rubí Cardozo también corrió a varias mujeres que lo rondaban e, incluso, detalló cómo su hoy esposa se enteraba de dicha información.

“Yo no quiero hablar, pero ella también corrió a varias (mujeres), ella también cuidó a su bombón, sino se le subían las hormigas. Ella tenía una agencia de edecanes y le llegaba información mía… Tú tenías más información que yo, yo veía a una princesa que le propuse matrimonio, yo ya no quería que me la robaran y después de verla bailar así, dije ‘este bomboncito’”, detalló.

Rubí Cardozo no se quedó callada y confirmó cómo se enteraba de los coqueteos de René Strickler.

Fuertes declaraciones del señor Strickler… ¿Cuándo las corrí? Explica eso. Yo tenía todo el reporte. Esa información me llegó fresquita, no tuve que preguntar, me dijeron ‘está saliendo con’”, dijo entre risas.


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

