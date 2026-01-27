Brenda Bezares acusa a Nuja con Mario Bezares; revela, casi llorando, lo que le hizo y él estalla
Brenda Bezares no aguantó más y reveló a Mario Bezares los desprecios que Nuja le hizo en ¿Apostarías por mí?; sin imaginar la reacción del comediante. Esto pasó
Brenda Bezares no se calló más y acusó a Nuja, esposa de Adrián Di Monte, con Mario Bezares, revelando lo que le hizo en ¿Apostarías por mí?
Frente a otras parejas, la cantante reveló, casi llorando, a su esposo los desplantes que ha soportado, sin imaginar la reacción que tendría el comediante.
Brenda Bezares acusa a Nuja: Mario Bezares estalla
Brenda Bezares se encontraba platicando con René Strickler y Rubí Cardozo en la villa cuando destapó que Nuja ya no le habla en ¿Apostarías por mí?
“ Ahorita se sentía la tensión y a mí me da mucha cosa… Se siente una tensión, ya Nuja no me habla… Yo me quedé, le dije ‘Nuja, ¿qué pasó?, ¿estás bien?”, detalló.
Mario Bezares escuchó la declaración de su mujer y reaccionó frente al resto de los participantes; tajante, le pidió a Brenda Bezares que encarara a Nuja.
“ ¿Por qué? Ah chin*a… Pues acércate y dile ‘¿qué traes? ¿te hice yo algo? ¿pasó algo?’”, precisó visiblemente molesto.
Rubí Cardozo también quedó atónita ante las palabras de Brenda Bezares y comentó: “No, dale dos, porque igual no le llegó, no hay manera… Pero no entendí nunca. Será que no te oyó, porque no lo entiendo”.
@apostariaspormi
Mario se prende al saber que Nuja no saluda a Brenda 💢👀 💞📺 ¿ApostaríasPorMí?, disponible por @vix, @univision, @unimas y @canalestrellasof♬ sonido original - ¿Apostarías por mí? - ¿Apostarías por mí?
Ante las reacciones de los participantes de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares siguió balconeando a las parejas y detalló: “Otra que tampoco y ni siquiera me felicitó fue Laura”.
René Strickler escuchó a la esposa de Mario Bezares y sin dudarlo, confesó que Nuja tampoco lo saluda e, incluso, aseguró que otros participantes la perciben como una persona enojona.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.