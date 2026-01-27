¿Apostarías por mí? Brenda Bezares acusa a Nuja con Mario Bezares; revela, casi llorando, lo que le hizo y él estalla Brenda Bezares no aguantó más y reveló a Mario Bezares los desprecios que Nuja le hizo en ¿Apostarías por mí?; sin imaginar la reacción del comediante. Esto pasó

Video Brenda Bezares no entiende porque Nuja está enojada con ella y ni la saluda

Brenda Bezares no se calló más y acusó a Nuja, esposa de Adrián Di Monte, con Mario Bezares, revelando lo que le hizo en ¿Apostarías por mí?

Frente a otras parejas, la cantante reveló, casi llorando, a su esposo los desplantes que ha soportado, sin imaginar la reacción que tendría el comediante.

PUBLICIDAD

Brenda Bezares acusa a Nuja: Mario Bezares estalla

Brenda Bezares se encontraba platicando con René Strickler y Rubí Cardozo en la villa cuando destapó que Nuja ya no le habla en ¿Apostarías por mí?

“ Ahorita se sentía la tensión y a mí me da mucha cosa… Se siente una tensión, ya Nuja no me habla… Yo me quedé, le dije ‘Nuja, ¿qué pasó?, ¿estás bien?”, detalló.

Mario Bezares escuchó la declaración de su mujer y reaccionó frente al resto de los participantes; tajante, le pidió a Brenda Bezares que encarara a Nuja.

“ ¿Por qué? Ah chin*a… Pues acércate y dile ‘¿qué traes? ¿te hice yo algo? ¿pasó algo?’”, precisó visiblemente molesto.

Rubí Cardozo también quedó atónita ante las palabras de Brenda Bezares y comentó: “No, dale dos, porque igual no le llegó, no hay manera… Pero no entendí nunca. Será que no te oyó, porque no lo entiendo”.



Ante las reacciones de los participantes de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares siguió balconeando a las parejas y detalló: “Otra que tampoco y ni siquiera me felicitó fue Laura”.

René Strickler escuchó a la esposa de Mario Bezares y sin dudarlo, confesó que Nuja tampoco lo saluda e, incluso, aseguró que otros participantes la perciben como una persona enojona.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.