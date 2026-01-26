¿Apostarías por mí? El Anfitrión le llama la atención a René Strickler tras reasignar habitaciones y le hace fuerte petición: "tienen que cambiar" Nuevamente Rubí y René fueron los encargados de reacomodar a sus compañeros en las habitaciones de la villa

Video René se HUNDE solo al contar cómo Rubí le “corrió” a varias mujeres

Las emociones se pusieron al rojo vivo en la villa de ¿Apostarías por Mí?, pues este lunes se definió qué pareja está en riesgo de eliminación, empiezan los movimientos en las bolsas semanales, los desafíos y el cambio de habitaciones.

Contra todo pronóstico, René Strickler y Rubí Cardozo volvieron a ganar el desafío de parejas, por lo que mantuvieron su posición privilegiada en la Suite Diamante, pero también tuvieron que replantear cómo es que van a dormir ahora sus compañeros.

El Anfitrión regaña a René Strickler por el acomodo de habitaciones

La primera decisión, y por ende la más difícil, fue la de mandar a una de las parejas a la Bodega. Tras platicarlo varios minutos, René y Rubí comentaron que Franco y Breh podían aguantar las condiciones extremas de dicho espacio.

Minutos después, el Anfitrión les pidió que revelaran cómo es que iban a quedar las demás habitaciones, por lo que el actor comentó que se quedaría exactamente igual, sólo que Gigi y David se quedaran en el lugar de Jim y Alina.

El Anfitrión rápidamente le contestó que no podía hacer eso, pues obligadamente tenía que hacer cambios dentro de la villa.

Eso no se puede, tienen que cambiar todas las habitaciones. El Anfitrión a René.



René se mostró sorprendido y le preguntó cuántas parejas tenía que cambiar, a lo que el Anfitrión se quedó callado, esperando a que acatara su orden, aunque mínimo tendría que cambiar las tres camas de la habitación Trébol.

La nueva acomodación quedó de la siguiente manera:

A la habitación Trébol, que ahora tiene sólo tres camas, van: Beta, Alejandra, Tiby, Medina, Mario y Brenda Bezares.

En la habitación Corazón se quedaron: Laysha, 'El Malito', Claudia, Lorenzo, Gigi, David, Raúl, Laura, Salvador, Marcela, Adrián y Nuja.

