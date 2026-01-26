TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Anfitrión le llama la atención a René Strickler tras reasignar habitaciones y le hace fuerte petición: "tienen que cambiar"

Nuevamente Rubí y René fueron los encargados de reacomodar a sus compañeros en las habitaciones de la villa

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video René se HUNDE solo al contar cómo Rubí le “corrió” a varias mujeres

Las emociones se pusieron al rojo vivo en la villa de ¿Apostarías por Mí?, pues este lunes se definió qué pareja está en riesgo de eliminación, empiezan los movimientos en las bolsas semanales, los desafíos y el cambio de habitaciones.

Contra todo pronóstico, René Strickler y Rubí Cardozo volvieron a ganar el desafío de parejas, por lo que mantuvieron su posición privilegiada en la Suite Diamante, pero también tuvieron que replantear cómo es que van a dormir ahora sus compañeros.

PUBLICIDAD

El Anfitrión regaña a René Strickler por el acomodo de habitaciones

La primera decisión, y por ende la más difícil, fue la de mandar a una de las parejas a la Bodega. Tras platicarlo varios minutos, René y Rubí comentaron que Franco y Breh podían aguantar las condiciones extremas de dicho espacio.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego
1 mins

'¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan
2 mins

Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan

¿Apostarías por Mí?
¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo
3 mins

¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!
1 mins

Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias
2 mins

Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero

¿Apostarías por Mí?
Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo
2 mins

Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo

¿Apostarías por Mí?
Alina afirma que le parece muy delicado lo que dijo Jim a Maribel Guardia, y Mayito reacciona: "No es cualquier cosita"
3 mins

Alina afirma que le parece muy delicado lo que dijo Jim a Maribel Guardia, y Mayito reacciona: "No es cualquier cosita"

¿Apostarías por Mí?

Minutos después, el Anfitrión les pidió que revelaran cómo es que iban a quedar las demás habitaciones, por lo que el actor comentó que se quedaría exactamente igual, sólo que Gigi y David se quedaran en el lugar de Jim y Alina.

El Anfitrión rápidamente le contestó que no podía hacer eso, pues obligadamente tenía que hacer cambios dentro de la villa.

Eso no se puede, tienen que cambiar todas las habitaciones.
El Anfitrión a René.


René se mostró sorprendido y le preguntó cuántas parejas tenía que cambiar, a lo que el Anfitrión se quedó callado, esperando a que acatara su orden, aunque mínimo tendría que cambiar las tres camas de la habitación Trébol.

La nueva acomodación quedó de la siguiente manera:

A la habitación Trébol, que ahora tiene sólo tres camas, van: Beta, Alejandra, Tiby, Medina, Mario y Brenda Bezares.

En la habitación Corazón se quedaron: Laysha, 'El Malito', Claudia, Lorenzo, Gigi, David, Raúl, Laura, Salvador, Marcela, Adrián y Nuja.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX