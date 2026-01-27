TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte cumple su promesa: frente a Nuja, se quita la ropa y muestra, sin tapujos, sus glúteos

Tras lograr quedarse en La Villa de '¿Apostarías por mí?', Adrián Di Monte y Nuja cumplieron su pícara promesa.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Adrián Di Monte cumple reto y presume sus dos grandes atributos

Tras la salida de Jim y Alina, Adrián Di Monte y Nuja lograron superar su primera nominación en '¿Apostarías por mí?' y quedarse en La Villa.

Previo al domingo de eliminación, la pareja hizo su campaña para pedir apoyo al público, a quienes prometieron que si los salvaban, el llamado 'Papuchi' presumiría, sin tapujos, sus encantos.

Finalmente, el público cumplió y la pareja tuvo que pagar su promesa.

Lorenzo Méndez apoyó a la pareja al entonar una sensual melodía, mientras Adrián Di Monte calentaba motores para el gran acto.

Con Nuja también como la principal animadora, Adrián Di Monte bailó al ritmo de Lorenzo Méndez, el único testigo de La Villa.

"Lo prometido es deuda, mi gente, el full moon de mismísimo mister, porque lo prometimos para todo Team noche, Team Papuchis", expresó Nuja.

Adrián usó una bata, un short y un sombrero como atuendo para el pago de su promesa.

"Te pones el sombrero, dale, dale, full moon", sugirió Nuja a su pareja para que no quedara completamente al descubierto de sus encantos.

Finalmente, Adrián Di Monte se acomodó el short de manera que solo sus glúteos quedaran al descubierto y se quitó la bata.

"Si, señores, con ustedes Adrián Di Monte, el 'Papuchi'", presumió entre risas Nuja luego de que su esposo dejara, sin tapujos, al descubierto su trasero.

Tanto Lorenzo como Nuja y Adrián Di Monte terminaron carcajeándose del momento que ya se hace viral en redes sociales.

Adrián Di Monte prometió además que si llegaban a la final se despojaría también del sombrero.

"Yo hago lo que hago por mi esposa, cada vez que nos salven y nos lleven a la final les prometo que me desnudo completo y corro por toda la piscina", expresó.

Nuja destacó que esperaba que el público disfrutara del show de su esposo.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

