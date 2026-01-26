¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego Te decimos cómo quedó el ranking de las parejas, tras ganar y perder sus apuestas.

Video Alina y Jim suplican que los regresen a la competencia de ‘¿Apostarías por mí?’

En el arranque de la segunda semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’, cada una de las parejas recargó su bolsa semanal con 15 mil dólares, sin embargo, tras las apuestas cruzadas en el desafío de parejas de este lunes 23 de enero, algunos ganaron, pero la gran mayoría perdieron dinero.

Para que no te pierdas ningún detalle de cuánto dinero tienen cada pareja, te dejamos el ranking actualizado.

PUBLICIDAD

Así quedaron las bolsas semanales de las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video “Estaba en un tsunami”: Rubí y Marce cuentan sus sueños más locos



Tras ser los ganadores del desafío de parejas de este lunes, René y Rubí sumaron a su bolsa semanal los 3 mil dólares del bono extra y mil dólares por su apuesta cruzada, por apostar por Lorenzo y Claudia. Siendo la pareja que lidera el ranking de esta semana hasta el momento. Sólo seguidos de Adrián y Nuja, quiénes también sumaron mil dólares por la apuesta cruzada.

René Strickler y Rubí Cardozo: 19 mil dólares. Adrián Di Monte y Nuja Amar: 16 mil dólares. Franco Tradardi y Breh: 14 mil dólares. Gigi Ojeda y David Leal: 14 mil dólares. Lorenzo Méndez y Claudia Galván: 14 mil dólares. Tiby Camacho y José Medina: 14 mil dólares. Alejandra Jaramillo y Beta Mejía: 14 mil dólares. El Malito y Laysha: 14 mil dólares. Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón: 14 mil dólares.

10 Salvador Zerboni y Marcela Ruiz: 14 mil dólares.

11 Mario y Brenda Bezares: 14 mil dólares.

¿Apostarías por Mí?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.