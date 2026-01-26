TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego

Te decimos cómo quedó el ranking de las parejas, tras ganar y perder sus apuestas.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Alina y Jim suplican que los regresen a la competencia de ‘¿Apostarías por mí?’

En el arranque de la segunda semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’, cada una de las parejas recargó su bolsa semanal con 15 mil dólares, sin embargo, tras las apuestas cruzadas en el desafío de parejas de este lunes 23 de enero, algunos ganaron, pero la gran mayoría perdieron dinero.

Para que no te pierdas ningún detalle de cuánto dinero tienen cada pareja, te dejamos el ranking actualizado.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan
2 mins

Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan

¿Apostarías por Mí?
¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo
3 mins

¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!
1 mins

Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias
2 mins

Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero

¿Apostarías por Mí?
Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo
2 mins

Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo

¿Apostarías por Mí?
Alina afirma que le parece muy delicado lo que dijo Jim a Maribel Guardia, y Mayito reacciona: "No es cualquier cosita"
3 mins

Alina afirma que le parece muy delicado lo que dijo Jim a Maribel Guardia, y Mayito reacciona: "No es cualquier cosita"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock al revelar que murió por cinco minutos: narra, casi llorando, lo que sufrió
2 mins

Brenda Bezares deja en shock al revelar que murió por cinco minutos: narra, casi llorando, lo que sufrió

¿Apostarías por Mí?

Así quedaron las bolsas semanales de las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video “Estaba en un tsunami”: Rubí y Marce cuentan sus sueños más locos


Tras ser los ganadores del desafío de parejas de este lunes, René y Rubí sumaron a su bolsa semanal los 3 mil dólares del bono extra y mil dólares por su apuesta cruzada, por apostar por Lorenzo y Claudia. Siendo la pareja que lidera el ranking de esta semana hasta el momento. Sólo seguidos de Adrián y Nuja, quiénes también sumaron mil dólares por la apuesta cruzada.

  1. René Strickler y Rubí Cardozo: 19 mil dólares.
  2. Adrián Di Monte y Nuja Amar: 16 mil dólares.
  3. Franco Tradardi y Breh: 14 mil dólares.
  4. Gigi Ojeda y David Leal: 14 mil dólares.
  5. Lorenzo Méndez y Claudia Galván: 14 mil dólares.
  6. Tiby Camacho y José Medina: 14 mil dólares.
  7. Alejandra Jaramillo y Beta Mejía: 14 mil dólares.
  8. El Malito y Laysha: 14 mil dólares.
  9. Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón: 14 mil dólares.

10 Salvador Zerboni y Marcela Ruiz: 14 mil dólares.
11 Mario y Brenda Bezares: 14 mil dólares.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX