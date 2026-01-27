TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?’: ¿Qué sucedió en la madrugada de hoy 27 de enero de 2026?

Te contamos todo lo que ocurrió tras la nominación de Lorenzo y Claudia en el reality show

Univision picture
Por:Univision
Este lunes 26 de enero, Lorenzo y Claudia terminaron nominados tras perder el desafío de nominación y se convirtieron en la primera pareja que podría ser eliminada esta semana de ¿Apostarías por Mí?, el reality show en el que 12 parejas conviven las 24/7 horas del día.

Lorenzo y Claudia mostraron su tristeza y descontento con el resultado y aquí te contamos lo que se vivió tras este impactante momento.

Esto pasó la madrugada del 27 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?

- René y Rubí, quienes vuelven a la Suite Diamante, podrían nominar a Breh y Franco

- Tiby asegura que nunca había tenido tanta inestabilidad en su vida y cree que cambiar de cama hace que se le peguen las energías de los demás; sugiere hacer un exorcismo

- Beta dice que en la Habitación Corazón hay pura soledad, vacío y silencio

- Franco y Breh hacen un llamado a sus seres queridos para que no se preocupen por ellos. Tapan entradas con cobijas para evitar que entren los animales.

- Laysha planea hacerles una broma a sus compañeros: hacerles creer que está teniendo sexo con Malito

- Adrián Di Monte promete que si llegan a la final de ¿Apostarías por Mí? se va a desnudar por completo y correrá por toda la piscina

Suscríbete a ViX y descubre todo lo que pasa en el reality show las 24 horas del día, los siete días de la semana y entérate en el sitio oficial todo lo que han vivido los participantes en su estancia en la villa.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

