¿Apostarías por Mí?’: ¿Qué sucedió en la madrugada de hoy 27 de enero de 2026?
Te contamos todo lo que ocurrió tras la nominación de Lorenzo y Claudia en el reality show
Este lunes 26 de enero, Lorenzo y Claudia terminaron nominados tras perder el desafío de nominación y se convirtieron en la primera pareja que podría ser eliminada esta semana de ¿Apostarías por Mí?, el reality show en el que 12 parejas conviven las 24/7 horas del día.
Lorenzo y Claudia mostraron su tristeza y descontento con el resultado y aquí te contamos lo que se vivió tras este impactante momento.
Esto pasó la madrugada del 27 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?
- René y Rubí, quienes vuelven a la Suite Diamante, podrían nominar a Breh y Franco
- Tiby asegura que nunca había tenido tanta inestabilidad en su vida y cree que cambiar de cama hace que se le peguen las energías de los demás; sugiere hacer un exorcismo
- Beta dice que en la Habitación Corazón hay pura soledad, vacío y silencio
- Franco y Breh hacen un llamado a sus seres queridos para que no se preocupen por ellos. Tapan entradas con cobijas para evitar que entren los animales.
- Laysha planea hacerles una broma a sus compañeros: hacerles creer que está teniendo sexo con Malito
- Adrián Di Monte promete que si llegan a la final de ¿Apostarías por Mí? se va a desnudar por completo y correrá por toda la piscina
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.