¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?’: ¿Qué sucedió en la madrugada de hoy 27 de enero de 2026? Te contamos todo lo que ocurrió tras la nominación de Lorenzo y Claudia en el reality show

Video ¡René y Rubí vuelven a ganar La Suite Diamante!

Este lunes 26 de enero, Lorenzo y Claudia terminaron nominados tras perder el desafío de nominación y se convirtieron en la primera pareja que podría ser eliminada esta semana de ¿Apostarías por Mí?, el reality show en el que 12 parejas conviven las 24/7 horas del día.

Lorenzo y Claudia mostraron su tristeza y descontento con el resultado y aquí te contamos lo que se vivió tras este impactante momento.

PUBLICIDAD

Esto pasó la madrugada del 27 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?

- René y Rubí, quienes vuelven a la Suite Diamante, podrían nominar a Breh y Franco

- Tiby asegura que nunca había tenido tanta inestabilidad en su vida y cree que cambiar de cama hace que se le peguen las energías de los demás; sugiere hacer un exorcismo

- Beta dice que en la Habitación Corazón hay pura soledad, vacío y silencio

- Franco y Breh hacen un llamado a sus seres queridos para que no se preocupen por ellos. Tapan entradas con cobijas para evitar que entren los animales.

- Laysha planea hacerles una broma a sus compañeros: hacerles creer que está teniendo sexo con Malito

- Adrián Di Monte promete que si llegan a la final de ¿Apostarías por Mí? se va a desnudar por completo y correrá por toda la piscina

Suscríbete a ViX y descubre todo lo que pasa en el reality show las 24 horas del día, los siete días de la semana y entérate en el sitio oficial todo lo que han vivido los participantes en su estancia en la villa.