apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares se quiebra en '¿Apostarías por mí?': entre lágrimas confiesa su miedo y la reacción de Mayito impacta

Los días pasan y dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?' las cosas entre las parejas comienzan a ponerse intensas.

Paulina Flores
Video ¡Estoy muy cansada! Mario Bezares consuela la frustración y el cansancio de Brenda

Brenda Bezares no pudo contener el llanto dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?' y Mayito no dudó en consolarla.

Apenas despertó y Brenda expresó entre lágrimas su frustración ante el cansancio y su poca costumbre al despertarse a esas horas.

"Estoy muy cansada", confesó Brenda entre los brazos de su esposo.

Mario le sugirió que se relajara y que buscara dónde poder descansar un poco más de tiempo, y de paso recordó los consejos de Arath de la Torre.

"Ahorita te duermes, tranquila. Ahorita ya se calmaron las aguas, ya pasó lo que tenía que pasar, ya pasó, un día a la vez, como dice mi querido brother, hermano de mi vida, Arath de la Torre, te amo", expresó.

"Al paso que vamos, no creo que pueda", se sinceró Brenda.

Mayito le respondió a Brenda que no puede rendirse en este momento del reality y la invitó a recordar sus metas y planes a futuro.

"Claro que puedes, no nos podemos echar para atrás. Acuérdate de nuestro futuro, nuestra casa, acuérdate de todas nuestras cosas que bendito Dios nos está recuperando", dijo.

Ante las palabras de su esposo, Brenda Bezares logró tranquilizarse y lista para comenzar el día.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

