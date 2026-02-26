¿René Strickler no quiere que Laysha y El Malito ganen? Actor, tajante, afirma: “No se me hace justo”
René Strickler se sinceró sobre Laysha y El Malito, revelando su sentir si la pareja llega a ganar ¿Apostarías por mí? Esto dijo el actor
René Strickler se sinceró con Gigi y David en ¿Apostarías por mí? y es que al tratar de tranquilizar a la pareja, destapó que no se le haría justo que Laysha y El Malito ganaran.
El actor de telenovelas reveló, por fin, qué piensa del éxito del Team Pueblo y destacó que entiende que eso no significa que la gente no los quiera.
¿René Strickler no quiere que Laysha y El Malito ganen? Esto dijo
David reveló a René Strickler que se sentía impotente por lo que estaba pasando en ¿Apostarías por mí?
“Me siento bien impotente, la gente lo que está viendo es otra cosa… Mi frustración es que si yo fuera el público, yo apoyo al mejor jugador”, precisó.
El actor trató de tranquilizarlo y aseguró que lo está haciendo “maravilloso”; en ese momento, destapó que no quisiera que Laysha y El Malito ganen ¿Apostarías por mí?
“No te tienes que ir mal, lo que han hecho es maravilloso… Si ganan Laysha y El Malito este concurso, si lo ganan ellos, que para mí no se me hace justo, pero si lo ganan qué bueno, pero no significa que todo mundo piense así, no todo el público no piensa como ellos”, aseguró.
El actor de telenovelas indicó que está seguro que al público también les gustó su historia y les pidió que no se engancharan.
“Nuestra historia también les gustó… No es absoluto su triunfo, hay un montón de letras chiquitas que no podemos, porque tú tienes una carrera hecha allá. No nos enganchemos, así está la historia, quizá en este momento la historia de Pueblo les gusta más, pero no son 7 millones contra 3 personas… Nuestra historia también gusta, pero vamos a dar lo mejor y salir con la frente en alto”, precisó.
Rubí Cardozo aplaudió las palabras de su esposo y comentó: “Claro, era su momento… La historia que les gustó fue esa”.
