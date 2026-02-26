TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René destapa los secretos de 'El Privilegio de amar': revela qué pasó en la escena donde Cynthia Klitbo se rapa

El actor compartió en '¿Apostarías por mí?' algunos recuerdos de su carrera en las telenovelas.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video ¡A la yugular! Team Rebelión dice que Team Pueblo recibe ayuda y aun así apuestan mal

René Strickler dejó de lado por un momento las estrategias dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?' para compartir con sus compañeros algunas anécdotas de su carrera como actor.

En esta ocasión, compartió cómo fue grabar 'El Privilegio de Amar' al lado de estrellas como Andrés García y Cynthia Klitbo.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”
2 mins

Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”

¿Apostarías por Mí?
Malito no se calla y le reclama a Laysha por su falta de confianza en el desafío: "esto no tiene sentido"
2 mins

Malito no se calla y le reclama a Laysha por su falta de confianza en el desafío: "esto no tiene sentido"

¿Apostarías por Mí?
Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito'
2 mins

Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito'

¿Apostarías por Mí?
¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Nuja y Adrián y Ale y Beta son las parejas con menos dinero en el ranking y ahora puedes VOTAR por cuál quieres que quede nominada
1 mins

Nuja y Adrián y Ale y Beta son las parejas con menos dinero en el ranking y ahora puedes VOTAR por cuál quieres que quede nominada

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan al fondo del ranking '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan al fondo del ranking '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Breh se harta de Franco y le hace fuerte reclamo tras el desafío: "no piensas las consecuencias"
2 mins

Breh se harta de Franco y le hace fuerte reclamo tras el desafío: "no piensas las consecuencias"

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mi?': Te contamos de qué trata 'Caída Libre' el desafío de parejas de hoy 25 de febrero
2 mins

¿Apostarías Por Mi?': Te contamos de qué trata 'Caída Libre' el desafío de parejas de hoy 25 de febrero

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen una acalorada discusión tras falla en el desafío: "Bájale dos rayitas"
1 mins

René y Rubí tienen una acalorada discusión tras falla en el desafío: "Bájale dos rayitas"

¿Apostarías por Mí?
¿Mario y Brenda Bezares culpables de la sanción a Adrián Di Monte y Nuja? Revelan la verdad: “No friegues”
2 mins

¿Mario y Brenda Bezares culpables de la sanción a Adrián Di Monte y Nuja? Revelan la verdad: “No friegues”

¿Apostarías por Mí?

René recordó que viajaron a Italia para grabar las escenas en las que descubre las mentiras de 'Tamara', personaje interpretado por Klitbo en el melodrama que se estrenó en 1998.

"Era una mañana, vamos a grabar en Florencia, un cementerio, Ponte Vecchio, donde se ven los puentes donde Andrés García, que en paz descanse, era mi papá, me empieza a decir todo lo que me había engañado (Tamara). Llega Cynthia Klitbo, que es una actoraza, le digo, 'me mentiste toda la vida... ya no quiero saber nada de ti'", narró.

El actor comentó cómo tuvieron que grabar la icónica escena en la que Cynthia Klitbo se rapa.

"De ahí un corte, ella ya medio loca en medio de Ponte Vecchio con una maquinita se empieza a rapar toda, pero real, entonces estábamos en cada punta de Ponte Vecchio, con radio para ver si no aparecía un Carabinieri", compartió con Gigi y David.

René destacó que viajaron a muchos lugares para las grabaciones de la telenovela que protagonizó al lado de Adela Noriega.

"Así grabamos muchas escenas, fuimos a Praga, estuvimos en diferentes lugares", mencionó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX