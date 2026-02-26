¿Apostarías por mí? René destapa los secretos de 'El Privilegio de amar': revela qué pasó en la escena donde Cynthia Klitbo se rapa El actor compartió en '¿Apostarías por mí?' algunos recuerdos de su carrera en las telenovelas.

René Strickler dejó de lado por un momento las estrategias dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?' para compartir con sus compañeros algunas anécdotas de su carrera como actor.

En esta ocasión, compartió cómo fue grabar 'El Privilegio de Amar' al lado de estrellas como Andrés García y Cynthia Klitbo.

René recordó que viajaron a Italia para grabar las escenas en las que descubre las mentiras de 'Tamara', personaje interpretado por Klitbo en el melodrama que se estrenó en 1998.

"Era una mañana, vamos a grabar en Florencia, un cementerio, Ponte Vecchio, donde se ven los puentes donde Andrés García, que en paz descanse, era mi papá, me empieza a decir todo lo que me había engañado (Tamara). Llega Cynthia Klitbo, que es una actoraza, le digo, 'me mentiste toda la vida... ya no quiero saber nada de ti'", narró.

El actor comentó cómo tuvieron que grabar la icónica escena en la que Cynthia Klitbo se rapa.

"De ahí un corte, ella ya medio loca en medio de Ponte Vecchio con una maquinita se empieza a rapar toda, pero real, entonces estábamos en cada punta de Ponte Vecchio, con radio para ver si no aparecía un Carabinieri", compartió con Gigi y David.

René destacó que viajaron a muchos lugares para las grabaciones de la telenovela que protagonizó al lado de Adela Noriega.

"Así grabamos muchas escenas, fuimos a Praga, estuvimos en diferentes lugares", mencionó.

