apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler balconea a Alina Lozano; revela con quién ‘coqueteó’ y ella le pide perdón a Jim Velásquez

René Stricker puso en evidencia a Alina Lozano en ¿Apostarías por mí? y destapó a qué otro participante le lanzó tremendos halagos. Así reaccionó la actriz frente a todos

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¡No le creas amor! Alina se le van los ojos con Medina y René la exhibe con Jim

René Strickler balconeó a Alina Lozano frente a varias parejas de ¿Apostarías por mí?, y es que el actor evidenció los tremendos halagos que la actriz dijo sobre otro participante.

Todo sucedió en la habitación corazón, donde Strickler sin tapujos detalló que la colombiana quedó impresionada con el cuerpo de Medina.

Oye Medina, yo escuché fuertes declaraciones hoy de Alina sobre ti. Alina, ¿qué dijiste de Medina?”, señaló René Strickler.

Alina Lozano reacciona tras ‘coquetear’; así le pide perdón a Jim Velásquez

Tras las palabras del actor, Alina Lozano dio la cara y frente a los participantes de ¿Apostarías por mí? aseguró que ella no hizo nada malo y que, incluso, “se lo dijo de frente”.

“A mí no me gusta, pero podría reconsiderarlo… Yo se lo dije de frente, que ‘tenía un cuerpo tonificado, bonito’. Me dijo ‘qué bueno, que podía disponer de ese cuerpo’... Estaba enseñando chévere”, dijo.

Las declaraciones de la actriz provocaron risas de las parejas; sin embargo, Tiby Camacho no se quedó callada y esto respondió al escuchar el piropo que le hizo a su pareja.

“¿Yo que te dije? Le dije que todos los días hagamos ejercicio con él… Yo le dije que todos los días hagamos movilidad para su espalda”, comentó.

Rubí Cardozo, pareja de René Strickler, no paró de reír y en broma, aseguró: “Se dice ‘tenemos el mismo gusto, pero no la misma suerte’, yo siempre digo así… Jim yo creo que te toca empezar a hacer ejercicio temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde por cualquier situación”.

En tono de juego, Alina Lozano le pidió perdón a Jim Velásquez, a quien le dio un beso, y siguió con el chiste.

Ahh perdón, perdón amor… Me habló de un masaje chévere del cuello, uterino, no sé a qué se refiere”, detalló la colombiana.

Jim Velásquez contestó a la broma de su mujer con una inesperada pregunta: “¿Qué otra movilidad le estás enseñando? ¿La del coxis también?”.

Beta reaccionó a los comentarios de los participantes y entre carcajadas, le hizo un divertido comentario a Jim Velásquez: “Está a esto de enderezarle la columna… Un poquito más de confianza y le endereza los chacras y la columna, en un momento, hasta el ronquido le va a quitar… Con razón Alina me está preguntando ejercicios de glúteos”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

