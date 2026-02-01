TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción

La cantante no pudo ocultar su emoción por ver el gran regreso de Tiby y Medina a la villa, tras la eliminación de Raúl y Laura Molinar

Por:Gladys Tello
Video El Pelón y Laura son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

La segunda semana de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de emociones y fuertes enfrentamientos, donde empezó una enemistad muy fuerte entre Laura, Raúl, Brenda y Mario Bezares.

Todo empezó cuando 'El Pelón' y 'Mayito' prometieron que no se iban a nominar, pero en el Cara a Cara, como parte de una estrategia de la habitación Trébol, se decidió que iban a ir por 'Los Poderosos'.

Brenda Bezares se cae tras la eliminación de Laura y Raúl Molinar

Es evidente que en la villa ya se forjaron alianzas y equipos, por lo que la eliminación de este domingo fue un parteaguas para que las parejas empezaran a medir qué personajes están gustando más.

Tras unos días muy intensos, las parejas que se midieron por votos del público fue la de Tiby, Medina, Laura y Raúl Molinar, dos duplas que estaban, precisamente, en equipos diferentes.

La tensión era latente, pero los fans optaron por mostrarle más apoyo a los originarios de República Dominicana, quienes se emocionaron al mantenerse en la villa y seguir juntos con sus amigos.

Después de cruzar la puerta, Brenda brincó de la emoción pero perdió el equilibrio y se cayó frente a todas las parejas. El primero en auxiliarla fue Mario, quien la ayudó a levantarse, sus compañeros se acercaron alarmados y preguntándole si se encontraba bien.

La cantante irradiaba felicidad por lo que no perdió ni un segundo su sonrisa, y automáticamente empezó a hacer bromas de su caída.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

