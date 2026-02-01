¿Apostarías por mí? Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción La cantante no pudo ocultar su emoción por ver el gran regreso de Tiby y Medina a la villa, tras la eliminación de Raúl y Laura Molinar

Video El Pelón y Laura son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

La segunda semana de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de emociones y fuertes enfrentamientos, donde empezó una enemistad muy fuerte entre Laura, Raúl, Brenda y Mario Bezares.

Todo empezó cuando 'El Pelón' y 'Mayito' prometieron que no se iban a nominar, pero en el Cara a Cara, como parte de una estrategia de la habitación Trébol, se decidió que iban a ir por 'Los Poderosos'.

Brenda Bezares se cae tras la eliminación de Laura y Raúl Molinar

Es evidente que en la villa ya se forjaron alianzas y equipos, por lo que la eliminación de este domingo fue un parteaguas para que las parejas empezaran a medir qué personajes están gustando más.

Tras unos días muy intensos, las parejas que se midieron por votos del público fue la de Tiby, Medina, Laura y Raúl Molinar, dos duplas que estaban, precisamente, en equipos diferentes.

La tensión era latente, pero los fans optaron por mostrarle más apoyo a los originarios de República Dominicana, quienes se emocionaron al mantenerse en la villa y seguir juntos con sus amigos.

Después de cruzar la puerta, Brenda brincó de la emoción pero perdió el equilibrio y se cayó frente a todas las parejas. El primero en auxiliarla fue Mario, quien la ayudó a levantarse, sus compañeros se acercaron alarmados y preguntándole si se encontraba bien.

La cantante irradiaba felicidad por lo que no perdió ni un segundo su sonrisa, y automáticamente empezó a hacer bromas de su caída.

