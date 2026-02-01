¿Apostarías por mí? ¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí? Después de fallar en el duelo de nominación, una de las parejas se tuvo en medir por votos ante Tiby y Medina. El público eligió su favorito

Este domingo 1 de febrero conocimos a la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, una despedida que puso a temblar todas las estrategias de la villa.

La pareja que ganó la salvación fue la de Lorenzo y Claudia quienes se vieron aliviados al mantenerse en la competencia, por lo que el público definió si Laura y Raúl o Tiby y Medina permanecían en el reality.

Laura y Raúl Molinar se convierten en la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

La segunda pareja nominada fue la de Tiby y Medina, que tenían menos dinero en su bolsa semanal y perdieron en el desafío frente a Zerboni y Marce Ruiz, por lo que quedaron en el cuadro de nominación.

Después de hacer sus estrategias, las parejas se enfrentaron en el Cara a Cara donde Raúl y Laura Molinar recibieron seis votos en contra, por lo que se convirtieron en la tercera pareja nominada de la semana.

Uno de los deseos de 'El Pelón' era el de medirse en el cuadro de nominados, pues así vería si su estrategia funciona o se despediría para siempre de sus compañeros. Tras varios momentos repletos de tensión, donde las parejas estaban esperando el veredicto de los fans, por mayoría de votos los que se quedan en la competencia son: Tiby y Medina

Tras este veredicto, nos despedimos de Laura y Raúl Molinar, quienes se convirtieron en la segunda pareja eliminada de la temporada.

