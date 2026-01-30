¿Apostarías por mí? Mario Bezares estalla contra Raúl y Laura y lanza tajante mensaje: 'Fui violentado' El actor y comediante no se calló nada y reveló que no quiere saber nada de la pareja conformada por Raúl y Laura.

Video Mario Bezares hace MOFA de las acusaciones de Raúl en la nominación

Los ánimos siguen encendidos entre Mario Bezares y Raúl ‘El Pelón’ en ‘¿Apostarías por Mí?’, tras el intenso Cara a Cara que protagonizaron ayer junto con sus parejas, Brenda y Laura, respectivamente. En donde hubo dimes y diretes entre ellos, causando una fuerte confrontación.

Y antes de terminar el show en vivo de este viernes 30 de enero, Alejandra Espinoza y Alan Tacher, se enlazaron con Brenda y Mario Bezares al Refugio, donde les preguntaron al respecto de este tema, y aunque vimos a Brenda muy tranquila y ecuánime, Mario Bezares no se calló nada y estalló en contra de Raúl y Laura.

Mario Bezares no se calla nada y asegura que fue violentado por Raúl en ‘¿Apostarías por Mí?’

Tras los cuestionamientos de Alejandra y Alan, Brenda tomó la palabra y con serenidad, pero a la vez directa, confesó que tras este cara a cara, en la villa se respira un ambiente tenso.

“De mi parte creo que fueron adjetivos muy fuertes, porque venimos viviendo un proceso muy difícil para nosotros. Además, en el juego está permitido hacer estrategias y complot, no pensé que se lo fuera a tomar tan personal, pensé que sería más relajado, pero la villa se siente tensa Brenda Bezares



Sin embargo, el que no se calló nada fue Mario Bezares y aseguró que tras las palabras de Raúl ‘El Pelón’ se sintió violentado y agredido.

“No me lo esperaba, lo que pasa es que Raúl estalló antes de que nosotros nos enfrentáramos, empezó a violentarme y a agredirme, y a hacer unas acusaciones severísimas, y dije, que ‘¿las nominaciones ya se convirtieron en bullying?’, porque no entiendo la palabra bullying sobre ellos, y eso es muy grave para afuera. También faltarles al respeto a las demás parejas, el decirles que son borregos y payasos, fue muy violento de su parte Mario Bezares

Y sobre una posible reconciliación, Mario dejó muy claro que no le interesa tener un acercamiento con la pareja.

“No me interesa saber nada de este señor, de esta pareja, porque sí fui muy agredido y muy violentado, porque fueron acusaciones muy severas. Pero luego te dice ‘no es nada personal’, luego de decirme que soy un mafioso, que soy el diablo y que soy de lo peor, y que me diga que mi palabra vale un cacahuate, ¡wow! Mario Bezares

Video El Pelón tiene el Síndrome del Nominado y arremete contra los lambiscones de Mario



Sin embargo, con el espíritu de reconciliación y calma que la caracteriza, Brenda aseguró que espera que en los próximos días la situación se arregle y no escale a mayores.

“Yo estoy segura que cuando Mario recapacite y se le baje el enojo, va a pensar diferente, ahora por lo pronto, lo agarraron en un momento muy ardiente, y por eso no se ha mejorado la relación, yo espero que se queden, cualquiera de ellos Brenda Bezares



'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.