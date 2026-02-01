¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Lorenzo, Claudia, Raúl y Laura Laura, 'El Pelón', Lorenzo y Claudia irán al duelo de salvación, el que pierda este desafío definirá su estadía en la villa por los votos del público

Este domingo 1 de febrero conoceremos a la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, pero antes de conocer quienes se irán de la villa para siempre, dos parejas se irán al duelo de salvación, con la esperanza de permanecer en el juego.

Las parejas que están nominadas esta segunda semana son Tiby, Medina, Claudia, Lorenzo, Raúl y Laura, sin embargo, sólo estas dos últimas podrán evitar la eliminación y asegurar una semana más en la competencia.

¿Cuál es el duelo de salvación donde se enfrentarán Claudia, Lorenzo, Raúl y Laura?

Estas dos parejas se enfrentarán a la 'Memoria en Acción', donde demostrarán que la conexión también se entrena con la mente. Aquí no basta con confiar… hay que recordar. Cada segundo cuenta, cada error pesa y la memoria puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar expuestos.

Ellos serán los que estén frente al desafío y con los ojos cerrados. En pantalla aparecerá por segundos el orden correcto de las fotos. Al desaparecer, ellas deberán de darle instrucciones a su pareja para acomodar el tablero tal como lo vieron, y el primero en levantar las manos, gana.

Esta competencia se juega con las parejas compitiendo al mismo tiempo, por lo que deberán estar sumamente concetradas y escuchar atentamente sus indicaciones.

Además, si hay un empate, el que tenga mayores coincidencias con el tablero de la pantalla, será la pareja que triunfe en este duelo de salvación.

¿Quién de ellos podrá asegurar su lugar una semana más?

