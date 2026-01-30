TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Claudia se van a duelo de salvación con Raúl y Laura en '¿Apostarías Por Mí?

La pareja nominada con más dinero tomó su decisión y eligió a Raúl y Laura para competir en el duelo de salvación del domingo.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Rubí y René se niegan a jugar por alianzas en la nominación

Las emociones no paran dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y esta vez fue el turno de Lorenzo y Claudia quienes, tras ganar el desafío de confianza, se convirtieron en la pareja nominada con más dinero en su bolsa, por lo que se ganaron el beneficio de elegir con qué pareja se irían al duelo de salvación.

Tras el desafío de este viernes , Raúl y Laura sumaron un bono de 3 mil dólares a su bolsa, lo que movió el ranking de parejas. Y de las tres parejas nominadas quien más dinero alcanzó fueron ellos, desplazando a Claudia y Lorenzo.

Lorenzo y Claudia eligen a Raúl y Laura para competir por la salvación en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El desafío de confianza consistió en que los hombres decidían si revelaban a sus esposas la contraseña de sus celulares, si aceptaban el desafío ellos tenían que dejar la contraseña escrita en un papel. Y las mujeres al enterarse de la tentación, tenían que decidir si abrían el celular de sus esposos.

Lorenzo y Claudia eligieron a Raúl y Laura para irse al duelo de salvación que se realizará el próximo domingo 1 de febrero en el show en vivo.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

