apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?

Lorenzo, Claudia, Laura y Raúl fueron las parejas que se enfrentaron al duelo de salvación, esto es lo que les espera en la villa

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Lorenzo le hizo TREMENDO CORRIDO a Raúl y Laura

La tensión fue palpable en la villa de ¿Apostarías por Mí? por el duelo de salvación y la inevitable eliminación de una de las parejas que se encuentran nominadas. En esta semana están en riesgo Tiby, Medina, Laura, Raúl, Lorenzo y Claudia.

Sin embargo, por tener una de las bolsas más altas en esta jornada, Lorenzo y Claudia pudieron elegir contra quién querían competir por la salvación, por lo que eligieron a Laura y Raúl, una de las parejas que más ha causado controversia en el Cara a Cara.

PUBLICIDAD

Lorenzo y Claudia triunfan en el duelo de salvación y permanecen en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

Estas dos parejas se enfrentaron a la 'Memoria en Acción', donde en una pantalla aparecerá por segundos el orden correcto de las fotos. Al desaparecer, ellas debieron de darle instrucciones a su pareja para acomodar el tablero tal como lo vieron, y el primero en levantar las manos, ganaba.

Esta competencia se jugó con las parejas compitiendo al mismo tiempo, por lo que debieron estar sumamente concetradas y escuchar atentamente sus indicaciones.

Imagen TelevisaUnivision


La pareja que tuvo más aciertos fue la de Lorenzo y Claudia, por lo que evitaron la eliminación y aseguraron una semana más en la competencia.

Imagen TelevisaUnivision


Sin embargo, Laura y Raúl Molinar se medirán ante Tiby y Medina por el voto del público. La pareja que menos apoyo tenga, se convertirá en la segunda eliminada del reality.

¿De quién nos despediremos esta semana? ¡Descúbrelo en unos minutos!

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

