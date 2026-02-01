¿Apostarías por mí? ¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí? Lorenzo, Claudia, Laura y Raúl fueron las parejas que se enfrentaron al duelo de salvación, esto es lo que les espera en la villa

Video Lorenzo le hizo TREMENDO CORRIDO a Raúl y Laura

La tensión fue palpable en la villa de ¿Apostarías por Mí? por el duelo de salvación y la inevitable eliminación de una de las parejas que se encuentran nominadas. En esta semana están en riesgo Tiby, Medina, Laura, Raúl, Lorenzo y Claudia.

Sin embargo, por tener una de las bolsas más altas en esta jornada, Lorenzo y Claudia pudieron elegir contra quién querían competir por la salvación, por lo que eligieron a Laura y Raúl, una de las parejas que más ha causado controversia en el Cara a Cara.

Lorenzo y Claudia triunfan en el duelo de salvación y permanecen en ¿Apostarías por Mí?

Estas dos parejas se enfrentaron a la 'Memoria en Acción', donde en una pantalla aparecerá por segundos el orden correcto de las fotos. Al desaparecer, ellas debieron de darle instrucciones a su pareja para acomodar el tablero tal como lo vieron, y el primero en levantar las manos, ganaba.

Esta competencia se jugó con las parejas compitiendo al mismo tiempo, por lo que debieron estar sumamente concetradas y escuchar atentamente sus indicaciones.

La pareja que tuvo más aciertos fue la de Lorenzo y Claudia, por lo que evitaron la eliminación y aseguraron una semana más en la competencia.

Sin embargo, Laura y Raúl Molinar se medirán ante Tiby y Medina por el voto del público. La pareja que menos apoyo tenga, se convertirá en la segunda eliminada del reality.

¿De quién nos despediremos esta semana? ¡Descúbrelo en unos minutos!

