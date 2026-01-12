TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Quienes conducirán los shows diarios de '¿Apostarías por Mí?' por UNIMÁS y ViX?

Disfruta de domingo a viernes los shows que '¿Apostarías por Mí?' tiene preparados para ti para enterarte de todo lo que pasa en el programa

Univision picture
Univision
Video ¿Qué es lo más caro que les ha comprado una pareja? Alejandra Espinoza y Alan Tacher responden

Este 18 de enero de 2026, en punto de las 8P/ 7C / 5PAC, iniciará el esperado reality show '¿Apostarias por Mí?', en el que 12 famosas parejas entrarán a una impactante villa para convivir y demostrar que juntos el corazón todo lo puede.

CONOCE A LAS PAREJAS CONFIRMADAS QUE PARTICIPARÁN EN '¿APOSTARÍAS POR MÍ?'.

¿Apostarías por Mí?

Estos famosos dormirán en las mismas habitaciones, comerán juntos y se enfrentarán a desafíos que los pondrán a prueba como pareja las 24 horas, los 7 días a la semana.

Esto lo podrás de la siguiente manera:
- 24/7 por ViX
- De lunes a viernes por Unimás
- Domingos por Univision, Las Estrellas y ViX

¿Quiénes conducirán los shows de UNIMÁS y ViX?

De lunes a viernes, en punto de las 8P/ 7C / 5PAC tiempo de Estados Unidos, préndele a la señal de UNIMÁS o entra a tu cuenta de ViX para disfrutar del show exclusivo que traemos para ti para ver lo más destacado del día y descubrir EN VIVO los desafíos y las nominaciones cara a cara que sucederán en la emisión.

Este impactante programa será conducido por los queridos Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes también conducirán la gala del domingo en ViX, Univision y Las Estrellas.

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen '¿Apostarías por Mí?
Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen '¿Apostarías por Mí?
Imagen TelevisaUnivision

Entra al sitio oficial para conocer cómo votar, las parejas que formarán parte del reality show y todo lo que sucederá en '¿Apostarías por Mí?' para que no pierdas detalle alguno.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

