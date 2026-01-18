¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo ¿Apostarías por Mí? arranca este 18 de enero y por fin las 12 parejas entrarán a la villa a vivir el reality show

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

‘¿Apostarías por mí?’ por fin abrirá este domingo 18 de enero las puertas de la villa en las que las 12 parejas de famosos ingresarán para vivir la experiencia 24/7 de este esperado reality show.

Conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, este nuevo programa busca que la audiencia descubra cómo el amor de estos famosos unirá y pondrá a prueba a todos sus participantes para ganar dinero o perderlo de acuerdo a las apuestas que realicen en la emisión.

Este domingo arranca con muchas experiencias y desafíos que aquí te contamos.

¿Hoy podrás votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Si eres fan de las votaciones y de elegir a tus favoritos de los reality shows, te contamos que hoy 18 de enero sí podrás votar en el arranque de ‘¿Apostarías por Mí?’.

A lo largo de la emisión se abrirá una votación especial que Alejandra Espinoza y Alan Tacher darán a conocer para que la gente participe y forme parte del programa.

Esto lo podrás hacer en el sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ en la sección VOTA. Mantente pendiente pues serán los conductores quienes anuncien a qué hora se abre y a qué hora se cierra esta votación.

¿Estás listo para ser parte de ‘¿Apostarías por Mí?’? No te lo pierdas por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.