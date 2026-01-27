¿Apostarías por mí? René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí? En el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo lo completaron en el menor tiempo, por lo que ganaron un bono de 3 mil dólares

Video ¡Laura llega a las LÁGRIMAS tras no entender el desafío de mujeres!

Tras la salida de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, las mujeres dieron su mejor esfuerzo en el desafío ‘El Top 3 de su vida’, donde tuvieron que ordenar las prioridades de su pareja.

Aunque no todas las parejas lograron ganar su apuesta, 4 parejas acertaron, pero solo una de ellas pudo conseguir el bono.

PUBLICIDAD

René Strickler y Rubí Cardozo

ganaron el bono en ¿Apostarías por mí?

Tras la polémica de Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes perdieron 3 mil dólares después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza informaran que habían inclumplido una de las reglas: hablar de la apuesta tras finalizar el desafío.

Rubí, Gigi, Brenda y Nuja superaron la prueba, pero fue la esposa de Rene Strickler quien concluyó en menor tiempo.

René y Rubí ganan el bono del 27 de enero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras ganar el bono, Rubí y René están en el primer lugar del ranking con 23 mil dólares, mientras que Alejandra y Beta, Zerboni y Marce y Laysha y El Malito están en los últimos lugares y en riesgo de ser nominados mañana.

Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA, Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.