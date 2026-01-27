TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

En el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo lo completaron en el menor tiempo, por lo que ganaron un bono de 3 mil dólares

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¡Laura llega a las LÁGRIMAS tras no entender el desafío de mujeres!

Tras la salida de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, las mujeres dieron su mejor esfuerzo en el desafío ‘El Top 3 de su vida’, donde tuvieron que ordenar las prioridades de su pareja.

Aunque no todas las parejas lograron ganar su apuesta, 4 parejas acertaron, pero solo una de ellas pudo conseguir el bono.

PUBLICIDAD

René Strickler y Rubí Cardozo

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
2 mins

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron
2 mins

Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron
1 mins

René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron

¿Apostarías por Mí?
¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos
1 mins

¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Alan Tacher revela que una de las parejas rompió las reglas en ¿Apostarías por mí?
1 mins

Alan Tacher revela que una de las parejas rompió las reglas en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿En qué consisten los desafíos de mujeres de hoy 27 de enero?
2 mins

¿Apostarías por mí?: ¿En qué consisten los desafíos de mujeres de hoy 27 de enero?

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Así afectará la Revancha de Alina y Jim; te contamos los detalles
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Así afectará la Revancha de Alina y Jim; te contamos los detalles

¿Apostarías por Mí?
René Strickler revela cómo su esposa le corrió a varias mujeres; destapa cómo Rubí se enteraba
2 mins

René Strickler revela cómo su esposa le corrió a varias mujeres; destapa cómo Rubí se enteraba

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se quiebra en '¿Apostarías por mí?': entre lágrimas confiesa su miedo y la reacción de Mayito impacta
1 mins

Brenda Bezares se quiebra en '¿Apostarías por mí?': entre lágrimas confiesa su miedo y la reacción de Mayito impacta

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares acusa a Nuja con Mario Bezares; revela, casi llorando, lo que le hizo y él estalla
2 mins

Brenda Bezares acusa a Nuja con Mario Bezares; revela, casi llorando, lo que le hizo y él estalla

¿Apostarías por Mí?

ganaron el bono en ¿Apostarías por mí?

Tras la polémica de Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes perdieron 3 mil dólares después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza informaran que habían inclumplido una de las reglas: hablar de la apuesta tras finalizar el desafío.

Rubí, Gigi, Brenda y Nuja superaron la prueba, pero fue la esposa de Rene Strickler quien concluyó en menor tiempo.

René y Rubí ganan el bono del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
René y Rubí ganan el bono del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Tras ganar el bono, Rubí y René están en el primer lugar del ranking con 23 mil dólares, mientras que Alejandra y Beta, Zerboni y Marce y Laysha y El Malito están en los últimos lugares y en riesgo de ser nominados mañana.

Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision
Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
Así quedo el ranking del 27 de enero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA, Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX