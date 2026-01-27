René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
En el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo lo completaron en el menor tiempo, por lo que ganaron un bono de 3 mil dólares
Tras la salida de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, las mujeres dieron su mejor esfuerzo en el desafío ‘El Top 3 de su vida’, donde tuvieron que ordenar las prioridades de su pareja.
Aunque no todas las parejas lograron ganar su apuesta, 4 parejas acertaron, pero solo una de ellas pudo conseguir el bono.
René Strickler y Rubí Cardozo
ganaron el bono en ¿Apostarías por mí?
Tras la polémica de Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes perdieron 3 mil dólares después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza informaran que habían inclumplido una de las reglas: hablar de la apuesta tras finalizar el desafío.
Rubí, Gigi, Brenda y Nuja superaron la prueba, pero fue la esposa de Rene Strickler quien concluyó en menor tiempo.
Tras ganar el bono, Rubí y René están en el primer lugar del ranking con 23 mil dólares, mientras que Alejandra y Beta, Zerboni y Marce y Laysha y El Malito están en los últimos lugares y en riesgo de ser nominados mañana.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA, Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.