TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares no se calla más y confiesa, por fin, qué hizo Mario Bezares tras polémica: “Qué bárbaro”

Brenda Bezares se sinceró con René Strickler en ¿Apostarías por mí? y reveló cómo Mario Bezares logró cambiar la opinión que tenía el público sobre él. ¿Qué hizo?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Brenda cuenta cómo CAMBIÓ la perspectiva de la gente sobre Mayito

Brenda Bezares abrió su corazón en ¿Apostarías por mí? y es que frente a René Strickler r eveló el difícil episodio que vivió junto a Mario Bezares años atrás.

Tras relatar los señalamientos que vivieron sin fundamentos, la cantante detalló que el comediante logró reivindicarse y cambiar la opinión que tenía el público sobre él.

PUBLICIDAD

¿Qué hizo Mario Bezares? Brenda Bezares no se calla y lo destapa

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas
1 mins

¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de hoy 28 de enero?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de hoy 28 de enero?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con su exesposa: “Perdí mi identidad”
2 mins

Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con su exesposa: “Perdí mi identidad”

¿Apostarías por Mí?
Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí invitan a Zerboni y Marce para disfrutar de una cena en la suite de ¿Apostarías por mí?
2 mins

René y Rubí invitan a Zerboni y Marce para disfrutar de una cena en la suite de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
1 mins

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
2 mins

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron
2 mins

Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron
1 mins

René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron

¿Apostarías por Mí?
¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos
1 mins

¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos

¿Apostarías por Mí?

Brenda Bezares detalló que Mario Bezares demostró qué clase de ser humano es durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Le digo qué bárbaro, eres el único que tiene tres series en diferentes plataformas, bueno tenemos, y la gente como quiera a raíz de La Casa de los Famosos México cambió la perspectiva de las personas, porque la mayoría juzgaba, tenía la duda sí o no, a raíz de ahí le quedó muy claro y ya”, indicó.

Brenda Bezares recordó que la polémica sobre Mario Bezares “duró un año” y que fue muy difícil enfrentar los comentarios públicos, pero agradeció a los “ángeles” que le ayudaron.

Duró un año en primera página de los periódicos, ahora salió esto y ahora dijeron esto. Yo me levantaba y decía ‘ahora qué’, pero ya lo pasamos… Bendito Dios me tocaron muchos ángeles guardianes”, precisó.

René Strickler se conmovió con las palabras de la cantante y aplaudió no sólo su postura, sino también la de sus hijos, quienes enfrentaron con entereza la polémica.

“Qué bueno que a partir de eso y a partir de esto, que lo puedas platicar, que la gente pueda ir a ver los documentales e informarse. Te digo mi admiración, no sólo para ustedes como pareja, sino también a tus chavos, porque eso destruye y te vuela la cabeza”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX