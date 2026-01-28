Brenda Bezares no se calla más y confiesa, por fin, qué hizo Mario Bezares tras polémica: “Qué bárbaro”
Brenda Bezares se sinceró con René Strickler en ¿Apostarías por mí? y reveló cómo Mario Bezares logró cambiar la opinión que tenía el público sobre él. ¿Qué hizo?
Brenda Bezares abrió su corazón en ¿Apostarías por mí? y es que frente a René Strickler r eveló el difícil episodio que vivió junto a Mario Bezares años atrás.
Tras relatar los señalamientos que vivieron sin fundamentos, la cantante detalló que el comediante logró reivindicarse y cambiar la opinión que tenía el público sobre él.
¿Qué hizo Mario Bezares? Brenda Bezares no se calla y lo destapa
Brenda Bezares detalló que Mario Bezares demostró qué clase de ser humano es durante su paso por La Casa de los Famosos México.
“ Le digo qué bárbaro, eres el único que tiene tres series en diferentes plataformas, bueno tenemos, y la gente como quiera a raíz de La Casa de los Famosos México cambió la perspectiva de las personas, porque la mayoría juzgaba, tenía la duda sí o no, a raíz de ahí le quedó muy claro y ya”, indicó.
Brenda Bezares recordó que la polémica sobre Mario Bezares “duró un año” y que fue muy difícil enfrentar los comentarios públicos, pero agradeció a los “ángeles” que le ayudaron.
“ Duró un año en primera página de los periódicos, ahora salió esto y ahora dijeron esto. Yo me levantaba y decía ‘ahora qué’, pero ya lo pasamos… Bendito Dios me tocaron muchos ángeles guardianes”, precisó.
René Strickler se conmovió con las palabras de la cantante y aplaudió no sólo su postura, sino también la de sus hijos, quienes enfrentaron con entereza la polémica.
“Qué bueno que a partir de eso y a partir de esto, que lo puedas platicar, que la gente pueda ir a ver los documentales e informarse. Te digo mi admiración, no sólo para ustedes como pareja, sino también a tus chavos, porque eso destruye y te vuela la cabeza”, sentenció.
