¿Apostarías por mí? Brenda Bezares no se calla más y confiesa, por fin, qué hizo Mario Bezares tras polémica: “Qué bárbaro” Brenda Bezares se sinceró con René Strickler en ¿Apostarías por mí? y reveló cómo Mario Bezares logró cambiar la opinión que tenía el público sobre él. ¿Qué hizo?



Video Brenda cuenta cómo CAMBIÓ la perspectiva de la gente sobre Mayito

Brenda Bezares abrió su corazón en ¿Apostarías por mí? y es que frente a René Strickler r eveló el difícil episodio que vivió junto a Mario Bezares años atrás.

Tras relatar los señalamientos que vivieron sin fundamentos, la cantante detalló que el comediante logró reivindicarse y cambiar la opinión que tenía el público sobre él.

PUBLICIDAD

¿Qué hizo Mario Bezares? Brenda Bezares no se calla y lo destapa

Brenda Bezares detalló que Mario Bezares demostró qué clase de ser humano es durante su paso por La Casa de los Famosos México.

“ Le digo qué bárbaro, eres el único que tiene tres series en diferentes plataformas, bueno tenemos, y la gente como quiera a raíz de La Casa de los Famosos México cambió la perspectiva de las personas, porque la mayoría juzgaba, tenía la duda sí o no, a raíz de ahí le quedó muy claro y ya”, indicó.

Brenda Bezares recordó que la polémica sobre Mario Bezares “duró un año” y que fue muy difícil enfrentar los comentarios públicos, pero agradeció a los “ángeles” que le ayudaron.

“ Duró un año en primera página de los periódicos, ahora salió esto y ahora dijeron esto. Yo me levantaba y decía ‘ahora qué’, pero ya lo pasamos… Bendito Dios me tocaron muchos ángeles guardianes”, precisó.

René Strickler se conmovió con las palabras de la cantante y aplaudió no sólo su postura, sino también la de sus hijos, quienes enfrentaron con entereza la polémica.

“Qué bueno que a partir de eso y a partir de esto, que lo puedas platicar, que la gente pueda ir a ver los documentales e informarse. Te digo mi admiración, no sólo para ustedes como pareja, sino también a tus chavos, porque eso destruye y te vuela la cabeza”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.